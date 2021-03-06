3 çocuk annesi kadın 3 yılda hafız oldu - Son Dakika

3 çocuk annesi kadın 3 yılda hafız oldu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde 3 çocuk annesi 55 yaşındaki kadın, 3 yılda hafızlık eğitimini tamamladı.

Hafız olmaya karar veren Tülay Şahin, Hazreti Aişe Kız Kur'an Kursu'nda 3 yıllık Kur'an-ı Kerim'i ezberleme eğitimini başarıyla tamamladı. Simav'da yaşayan ve 3 çocuk annesi olan Şahin, Kur'an-ı Kerim eğitimiyle sayfa ezberlemeye başladığında, önce anlamını okuduğunu belirtti. Şahin, "Kur'an-ı Kerim bana hayat düsturu oldu. Önce tecvitli okumayı öğrendim, sonra da ezber çalışmalarına başladım. Cenab-ı Allah'ın yardımıyla ezberleme çalışmalarını tamamladım. 3 yıl boyunca Kur'an-ı Kerim'i ezberleme çalışmalarıma Hilal hocam rehberlik yaptı. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Hazreti Aişe Kız Kursu hocası Hilal Başak Karakaş, her yaştan öğrencilerinin bulunduğunu, ancak bu kez 55 yaşındaki Tülay Şahin'in Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip hafızlık eğitimini tamamladığını belirterek, ayrıcalıklı bir mutluluk yaşadıklarını ifade etti. Karakaş " Tülay Şahin ablamız bundan 3 yıl evvel, Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimine başladı. Çok büyük bir gayret göstererek hafızlık eğitimini tamamlamış oldu" şeklinde konuştu.

Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, ilçede 3 Kur'an Kursu bulunduğunu, toplam 140 öğrencinin hafızlık eğitimi gördüğünü belirtti. Aydın, "Pandemi sürecinde 16 öğrencimiz hafızlık eğitimini tamamladı. Bu gün hafızlıklarını tamamlayan 4 öğrencimiz için bir program hazırladık. Hafızlığını tamamlayan her öğrencimiz bizi heyecanlandırıyor. Bu gün ayrı bir güzellik yaşadık. 55 yaşında 3 çocuğu olup ev işlerini de aksatmadan yapmasına rağmen, Tülay hanımın hafızlığını bitirmesi bizi mutlu etti. Bir kez daha gördük ki, isteyip gayret gösterdikten sonra, ailelerin de destekleriyle hafızlığın yaşı olmadığını, büyük bir nimet olduğunu, Cenab-ı Allah'ın bir mucizesi olduğunu, noktası virgülüne ezberlenebildiğini Tülay Hanım bize gösterdi. Hafızlığını tamamlayan tüm öğrencilerimizi ve destekleyen ailelerini tebrik ediyorum. Onları yetiştiren hocalarına teşekkür ediyorum. Bizlere maddi ve manevi katkıda bulunan Simavlı vatandaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hafızlık eğitimini tamamlayan 55 yaşındaki Tülay Şahin, Ramazan Dikmen (19), Murat Özkan ve Abbas Saka için, 15 Temmuz Şehitleri Kur'an Kursu'nda hazırlanan programa İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, Kur'an Kursu bay ve bayan hocaları ile öğrenci velileriyle aileleri katıldı.

Program pasta kesimi ve dualarla sona erdi.