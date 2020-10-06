3 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, yaklaşık 2 gündür kendisinden haber alınamayan Tuğba K., evinde ölü bulundu.

Adalet Mahallesi'ndeki bir binada oturan evli ve 3 çocuk annesi Tuğba K.'dan haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek evine gitti. Tuğba K.'nın kapıyı açmaması üzerine, yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Tuğba K.'nın evine girdi. Yapılan incelemede, talihsiz kadının hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Tuğba K.'nın öldüğü belirlendi. Öte yandan, epilepsi hastası olduğu öğrenilen Tuğba K.'nın eşi ve çocuklarının iki gün önce Kütahya'ya gittiği ve Tuğba K.'nın evde yalnız kaldığı öğrenildi. Tuğba K.'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tuğba K.'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

- İzmir