3 Çocuk Annesi Kadın, Komşusunu Bıçaklayarak Öldürdü

KONYA'nın Derbent ilçesinde Melek Gök (55) komşusu İbrahim Dinçel'i (70) hakkında 'dedikodu' yaptığı iddiasıyla bıçaklayarak öldürdü.

KONYA'nın Derbent ilçesinde Melek Gök (55) komşusu İbrahim Dinçel'i (70) hakkında 'dedikodu' yaptığı iddiasıyla bıçaklayarak öldürdü. Jandarma, Gök'ü kan izlerini takip ederek, yakaladı.



Olay, Derbent ilçesi Çiftliközü Mahallesi'nde meydana geloi Eşinden boşanan 3 çocuk annesi Melek Gök, geçtiğimiz Perşembe günü hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla komşusu İbrahim Dinçel'in evine gitti. Gök ile Dinçel, evin kapısında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Melek Gök, yanında getirdiği bıçağı komşusuna defalarca sapladı. İbrahim Dinçel kanlar içinde yere yığılırken, Melek Gök evine döndü. İbrahim Dinçel'i kapı önünde yatarken bulan eşi, sağlık görevlilerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Dinçel'in hayatını kaybettiğini belirledi.



KAN İZLERİNİ TAKİP EDEN JANDARMA, GÖK'ÜN EVİNE ULAŞTI



Jandarma, olay yerinden uzaklaşan kan izlerini takip edince komşu Melek Gök'ün evine ulaştı. Jandarmayı karşısında gören Gök, İbrahim Dinçel'i öldürdüğünü itiraf etti. Melek Gök'ün ifadesinde "Üç evlilik yaptığım için bana hakaret ediliyordu. Dedikoduyu çıkaran da İbrahim Dinçel'di, öldürdüm" dediği öğrenildi. Melek Gök, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



- Konya

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