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3 çocuk annesi kadına "Seni sakat bırakıp pipetle besleyeceğim" tehdidi - Son Dakika

3 çocuk annesi kadına "Seni sakat bırakıp pipetle besleyeceğim" tehdidi

09.06.2021 12:25
3 çocuk annesi kadına

Antalya'da, 37 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın, bir süredir ayrı yaşadığı dini nikahlı eşinden gördüğü şiddet karşısında isyan etti.

Antalya'da, 37 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın, bir süredir ayrı yaşadığı dini nikahlı eşinden gördüğü şiddet karşısında isyan etti. Uzaklaştırma kararı aldıran, evinin önünde polis ekipleri bekleyen ve gözleri morluk içinde olan kadın, "Eski eşim beni öldürmekle tehdit etmiyor, 'ben seni sakat bırakacağım, pipetle besleyeceğim. Bir araba dolusu paramla seni ömür boyu ben besleyeceğim' diyor. Böyle psikopatça bir yaklaşımı var" dedi.

Kepez ilçesinde bir giriş kat dairesinde yaşayan Dilek Göktaş, 9 yıldır dini nikahıyla birlikte yaşadığı A.O.'dan 2 yıldan bu yana şiddet görüyordu. Belirli aralıklarla şiddet gören kadının başında sürahi kırıldı, ayak bileği çatlatıldı, kaburgasının biri zarar gördü, makas ve bıçakla ölümle tehdit edildi. 5 ay önce A.O.'dan evini ayıran Dilek Göktaş, oğluyla yaşam mücadelesi vermeye başladı. Son olarak 10 gün önce A.O. bu evi bularak genç kadına yumruk ve tekmeli saldırıda bulundu. Gözleri morluk içinde kalan kadının son şikayetinin ardından A.O.'ya uzaklaştırma cezası verildi ve kadının evinin önünde de polis ekipleri beklemeye başladı. Evine hapsolan Göktaş, polisler sayesinde balkonuna çıkıp hava alabilir hale geldi. Kendi canından korkmadığını ama kardeşi, çocukları ve annesi üzerinden kendisinin tehdit edildiğini söyleyen kadın, A.O.'nun cezalandırılmasını istedi.

"Tekme ve tokadı ekmek gibi sayıyorum"

Korkudan evine hapsolan Dilek Göktaş, 11 senedir Antalya'da olduğunu 9 senedir ise A.O. ile dini nikahlı yaşadığını söyledi.

9 sene boyunca belirli aralıklarla eşinden sürekli şiddet gördüğünü dile getiren Göktaş, son iki sene ise şiddetin boyutunun arttığını ve acımasızlaştığını dile getirdi.

Eşinin madde bağımlısı olduğunu ifade eden Göktaş, "İstediklerini yapmadığım zaman kavgamız genelde bundan çıkıyordu. Sürahiyi kafamda kırdı, maket bıçağı ile elimi kesti. Makasla öldürmeye çalıştı. O anda elim kesildi. Yumruk ve tekmeleri normal ekmek gibi sayıyorum. Cam sürahiyi kafama fırlatıp kırdı. Durduramıyorum. 'Canım, gülüm' dersem benden iyisi yok. Ters tepki yaparsam şiddet şiddet" dedi.

"Beni sakat bırakmak istiyor"

10 gün önce şimdiki yaşadığı evinde eski eşinin yumruk ve tekmeli saldırısına uğradığını anlatan Göktaş, "Tokatları saymıyorum. 5 aydır evimi ayırdım burada yaşıyorum ve mücadele ediyorum. Evime geliyor, gidiyor tehdit ediyor. Kızımla, kardeşimle, annemle tehdit ediyor. 'Barışmazsan onlara şöyle şöyle yaparım' diyor. Beni öldürmekle tehdit etmiyor, 'ben seni sakat bırakacağım, pipetle besleyeceğim. Bir araba dolusu paramla seni ömür boyu ben besleyeceğim' diyor. Böyle psikopatça bir yaklaşımı var. Neden? Ben barışmadan dikleştiğim için. Şiddet halen devam ediyor" diye konuştu.

"Özgürlüğümü istiyorum"

A.O. hakkında 8. şikayet dosyasının oluştuğunu belirten Göktaş, "Sesimi duyurmaya çalıştıkça evimin önünde şimdi gece bekçileri, gündüz polis ekipleri duruyor. Bekçiler varken 3 kez evime kadar gelme cesaretini gösterdi. Dışarı çıkamıyorum. Polis ekipleri buradayken balkona çıkabiliyorum. Evde hapisim, ben özgürlüğümü istiyorum, dışarı çıkmak istiyorum. İşime gitmek istiyorum. Bu adam elini kolunu sallaya sallaya dışarıda geziyor. Uzaklaştırma cezası bu ayın sonuna kadar devam ediyor. Uzaklaştırma onu uzaklaştırmıyor ki beni dışarıdan, hürriyetimden uzaklaştırıyor. Ceza almasını, caydırıcı bir şey istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"Gel sık derim"

Dilek Göktaş, elektronik kelepçe uygulamasını istediğini ifade ederek, "3 çocuğum var ölmek istemiyorum. Çocuklarım olmasa, 'gel sık' derdim. Ama çocuklarım var, yaşamak, özgürlüğümü geri almak istiyorum" dedi. - ANTALYA

3 çocuk annesi kadına Seni sakat bırakıp pipetle besleyeceğim tehdidi
3 çocuk annesi kadına Seni sakat bırakıp pipetle besleyeceğim tehdidi
3 çocuk annesi kadına Seni sakat bırakıp pipetle besleyeceğim tehdidi
3 çocuk annesi kadına Seni sakat bırakıp pipetle besleyeceğim tehdidi
3 çocuk annesi kadına Seni sakat bırakıp pipetle besleyeceğim tehdidi
3 çocuk annesi kadına Seni sakat bırakıp pipetle besleyeceğim tehdidi
3 çocuk annesi kadına Seni sakat bırakıp pipetle besleyeceğim tehdidi

Antalya, Kepez, İsyan, Polis, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 3 çocuk annesi kadına 'Seni sakat bırakıp pipetle besleyeceğim' tehdidi - Son Dakika


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