3 çocuk annesi kadının işlediği cinayette yeni detay: 25 yaşındaki adam kadının uygunsuz fotoğraflarını ailesine göndermekle tehdit etmiş - Son Dakika
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3 çocuk annesi kadının işlediği cinayette yeni detay: 25 yaşındaki adam kadının uygunsuz fotoğraflarını ailesine göndermekle tehdit etmiş

12.07.2022 15:54

Şanlıurfa'da 3 çocuk annesi Fatma Y.S, aşk yaşadığı 25 yaşındaki Ferhat Demir'i öldürdüğü olayda detaylar gün yüzüne çıktı. Buna göre Demir'in ilişki yaşadığı Fatma adlı kadını, uygunsuz fotoğraflarını ailesine göndermekle tehdit ettiği ileri sürüldü.

Dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Mizaryolu Mahallesi'nde iddiaya göre, 3 çocuk annesi Fatma Y.S., sokak ortasında 25 yaşındaki Ferhat Demir'i silahla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan kadın, emniyete götürülürken cinayete giden olayın detayları ortaya çıktı.

AKILALMAZ BİR PLAN UYGULAMIŞ

İddiaya göre, Ferhat Demir ile Fatma Y.S., sosyal medya üzerinden tanıştı. Bir süre Fatma Y.S. ile sohbet eden Ferhat Demir, evli olduğunu öğrenince kadını kandırabilmek için akıl almaz bir yola başvurdu. Kayseri'de yaşayan Canan isimli bir kadın adına sahte sosyal medya hesabı açan Demir, Fatma Y.S.'nin kocası Hüseyin S. ile sohbet etmeye başladı. Hüseyin S.'ye kendisini kadın olarak inandıran Ferhat Demir, yazışmaları eşi Fatma Y.S.'ye gönderip kocasının onu aldattığını söyledi. Aldatıldığını düşünen kadın, Ferhat Demir ile yakınlaşmaya başladı. Bu yakınlaşma kısa sürede ikili arasında aşk yaşanmasına neden oldu.

Yasak aşk cinayetinde yeni detay! Kadının ilişki sırasındaki fotoğraflarını ailesine göndermekle tehdit etmiş

IĞDIR'DAN ŞANLIURFA'YA GİTMİŞ

Ferhat Demir kadın ile buluşmak için Iğdır'dan Şanlıurfa'ya geldi. Suruç ilçesinde yaşayan Fatma Y.S. de 3 çocuğunu bırakıp Şanlıurfa merkeze geldi. Eşinin ortadan kaybolduğunu fark eden Hüseyin S., başına kötü bir şey gelmiş olabileceği düşüncesiyle polise kayıp ihbarında bulundu.

Yasak aşk cinayetinde yeni detay! Kadının ilişki sırasındaki fotoğraflarını ailesine göndermekle tehdit etmiş

BİRLİKTE VAKİT GEÇİRDİLER

Öte yandan bir kaç gün Şanlıurfa merkezde birlikte zaman geçiren çift, daha sonra Birecik ilçesine gitti. Burada da bir kaç gün birlikte zaman geçiren çift arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın sonunda Fatma Y.S. Suruç'ta yaşayan babasının evine gitti.

EŞİNE YASAK AŞKIN FOTOĞRAFLARI GİTTİ

Eşinin neden ortadan kaybolup yaklaşık bir hafta sonra babasının evine döndüğünü anlamaya çalışan Hüseyin S.'nin telefonuna kimliği henüz belirlenemeyen birinden yasak aşk yaşayan çiftin birbirine sarılmış haldeki fotoğrafı gönderildi. Fotoğrafları gören Hüseyin S., aldatıldığını öğrenince durumu ailesine anlattı.

"NAMUSUMU TEMİZLEDİM" DİYE BAĞIRDI

Hem Fatma Y.S. hem de Hüseyin S.'nin ailesi olaydan haberdar olduktan sonra öldürülme korkusu yaşayan Hüseyin S., kaçarak kayıplara karışırken Fatma Y.S. ise Ferhat Demir'i arayarak Suruç'a çağırdı. Suruç ilçesine giden Ferhat Demir, Mizaryolu Mahallesi'nde Fatma Y.S. ile buluştu. Fatma Y.S. yanında getirdiği tabanca ile Ferhat Demir'e onlarca kez ateş açtı. Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken "Namusumu temizledim" diye bağıran kadın, cesedin başından ayrılmayarak polisi bekledi. Olay yerine giden polis ekipleri, kadını gözaltına alarak emniyete götürdü.

UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARIYLA TEHDİT ETTİ İDDİASI

İddiaya göre, emniyetteki ifadesinde cinayeti namusunu temizlemek için işlediğini söyleyen kadın, Ferhat Demir'in kendisini uygunsuz fotoğraflarını ailesine göndermekle tehdit ettiğini dile getirdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Kayseri, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 çocuk annesi kadının işlediği cinayette yeni detay: 25 yaşındaki adam kadının uygunsuz fotoğraflarını ailesine göndermekle tehdit etmiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 çocuk annesi kadının işlediği cinayette yeni detay: 25 yaşındaki adam kadının uygunsuz fotoğraflarını ailesine göndermekle tehdit etmiş - Son Dakika
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