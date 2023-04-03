ŞANLIURFA'DA KAYINBİRADERİNİ ÖLDÜRÜP POLİSİN GELMESİNİ BEKLEYEN 3 ÇOCUK ANNESİ 'NAMUSUMU TEMİZLEDİM' - Son Dakika
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ŞANLIURFA'DA KAYINBİRADERİNİ ÖLDÜRÜP POLİSİN GELMESİNİ BEKLEYEN 3 ÇOCUK ANNESİ 'NAMUSUMU TEMİZLEDİM'

04.04.2023 13:49

ŞANLIURFA'da, 3 çocuk annesi Hülya Balıkan (33), kendisini cinsel içerikli vidolarını yaymakla tehdit ettiğini öne sürdüğü kayınbiraderi Ferdi Balıkan'ı (41) sokak ortasında tabancayla öldürdü.

ŞANLIURFA'da, 3 çocuk annesi Hülya Balıkan (33), kendisini cinsel içerikli vidolarını yaymakla tehdit ettiğini öne sürdüğü kayınbiraderi Ferdi Balıkan'ı (41) sokak ortasında tabancayla öldürdü. Cinayetin ardından elinde tabancayla bekleyen Hülya Balıkan, "Namusumu temizledim" diyerek polise teslim oldu.
Olay, öğle saatlerinde, Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 3 çocuk annesi Hülya Balıkan, eşinin kardeşi Ferdi Balıkan'la ilişki yaşadı. Ferdi Balıkan, ilişkileri sırasında kamerayla kayıt altına aldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Hülya Balıkan, eşi ve çocuklarıyla birlikte, 3 ay önce Diyarbakır'a yerleşti. Ferdi Balıkan, şehir değiştiren yengesini birlikte olmaya zorladı ve elindeki görüntüleri sosyal medyada yaymakla tehdit etmeye başladı. Tehditler üzerine Hülya Balıkan; Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya gelerek kayınbirederiyle buluştu. Hülya Balıkan, buluşma noktasına gelen kayınbiraderine yanında bulunan tabancayla peş peşe ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Balıkan, olay yerinde hayatını kaybetti. Mahallede korku dolu anların yaşanmasına neden olan olay sırasında Hülya Balıkan, kayınbiraderinin cansız bedeninin başında bekleyip çevredekilerden polisi aramalarını istedi. 3 çocuk annesi kadın bu sırada, "Beni yuvamdan, kocamdan etti. Ben daha niye yaşıyorum. Namusumu temizledim" diye bağırdı.
Hülya Balıkan daha sonra ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki tabancasını bırakarak teslim oldu. Sağlık ekipleri ise yaptığı kontrolde öldüğünü belirlediği Ferdi Balıkan'ın cansız bedenini otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürdü. Gözaltına alınan Hülya Balıkan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA
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Diyarbakır, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA KAYINBİRADERİNİ ÖLDÜRÜP POLİSİN GELMESİNİ BEKLEYEN 3 ÇOCUK ANNESİ 'NAMUSUMU TEMİZLEDİM' - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA KAYINBİRADERİNİ ÖLDÜRÜP POLİSİN GELMESİNİ BEKLEYEN 3 ÇOCUK ANNESİ 'NAMUSUMU TEMİZLEDİM' - Son Dakika
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