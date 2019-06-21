Son Dakika Haberleri: 3 çocuk annesi rock star
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3 çocuk annesi rock star

1 saat önce

Rock müzik sanatçısı Barış Gülay, "Olmasan" adlı parçası ise internette 30 bin kez izlendi.

3 çocuk annesi rock star, System.String[]
Rock müzik sanatçısı Barış Gülay, "Olmasan" adlı parçası ise internette 30 bin kez izlendi.

Barış Gülay, ev hanımlığından müzisyenliğe uzandı. 3 çocuk doğuran ve asla müzik sevdasından vazgeçmeyen Barış Gülay, çocuklarını büyütürken müzik çalışmalarını sürdürdü. Mustafa Berru (10) ve ikiz kardeşler Beril Lena (5) ile Emir Ali (5) annelerinin şarkıları ile büyüdü. Çocukların büyümesinin ardından müzik çalışmalarına ağırlık veren Barış Gülay ilk klibi olan "Olmasan"'ı çekti. İnternet üzerindeki bir paylaşım sitesinde de paylaşılan parça kısa sürede 30 bin izleme sayısını yakalayınca sanatçı birçok firmanın ilgi odağına dönüştü. Tekliflerin bir biri ardına gelmeye başladığı sanatçı kısa zaman zarfında 3 parçadan oluşan maxi single'ını piyasaya sürecek.

Bütün bu yoğunluğu içerisine 2 üniversiteyi de sığdıran sanatçı buralardan da diploma almayı başardı. Annelikten de müziğe olan aşkından da vazgeçemediğini dile getiren Barış Gülay, "Ailem de müzisyendi. Müziğin içine doğdum. Elbette hem bir anne, hem bir sanatçı olmak çok zor. Ama ben bunları hayatımda sıraladım. Önce müzikle ilgili eğitimimi tamamladım. Ardından anne olup 3 çocuğumu büyüttüm. Ardından da müzik çalışmalarıma yöneldim. Prodüktörümün de teşviki ile ilk parçama klip çektik. 30 bin izleme aldı. Yurtiçi ve yurt dışından bile hayranlarım oldu. Biz de beğenerek yaptık bu çalışmayı. Bu arada 3 parçadan oluşan bir maxsi single çalışmamız da var. O da tamamlanma aşamasında. Eylülün 2. haftasında klibi ile birlikte yayına girecek" dedi.

"Turşu kurarken bile beste yaptım"

Anneliği ve ev kadınlığının müziğe olan aşkını hiç köreltmediğini dile getiren Barış Gülay, "Annelik çok zaman isteyen bir şey. Annelik 24 saat. Müzisyenlik de 24 saat. Aklınıza bir söz ya da beste geldiğinde sonra bakarım diyemiyorsunuz. Bir yandan beste yaparken bir yandan turşu kurduğum zamanlar da oldu" şeklinde konuştu. - YALOVA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:08 Kaynak: İHA
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