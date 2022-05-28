3 ÇOCUK ANNESİ TÜRKAN, AKRABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

3 ÇOCUK ANNESİ TÜRKAN, AKRABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

28.05.2022 17:15

ÇANAKKALE'de, tavuk çiftliğinde çalışan, 3 çocuk annesi Türkan Demir, akrabası Hakkı E. tarafından başına kürekle vurularak öldürüldü.

ÇANAKKALE'de, tavuk çiftliğinde çalışan, 3 çocuk annesi Türkan Demir, akrabası Hakkı E. tarafından başına kürekle vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan Hakkı E., adliyeye sevk edildi.

Türkan-Abdullah Demir çifti, 3 çocuklarıyla 3 yıl önce Mardin'den çalışmak için Çanakkale'nin Biga ilçesi Kanibey köyündeki tavuk çiftliğine geldi. Akrabaları, evli ve 2 çocuk babası Hakkı E. de Mardin'den aynı köye gelip, başka tavuk çiftliğinde çalışmaya başladı. Demir çiftinin çalıştığı tavuk çiftliğine, dün saat 22.00 sıralarında gelen Hakkı E., Türkan Demir ile evinin önünde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Hakkı E., iddiaya göre, başına kürekle vurduğu Demir'i tavukhaneye sokup, sapıyla burada da vurmaya devam etti.

ANNELERİNİ GÖREN ÇOCUKLAR, BABALARINA HABER VERDİ

Türkan Demir'i gören çocukları, yan taraftaki tavukhanede bulunan babaları Abdullah Demir'e haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne götürülen Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demir'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Çiftlikteki güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri de cinayet şüphelisinin Hakkı E. olduğu belirledi. Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan Hakkı E., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)

3 ÇOCUK ANNESİ TÜRKAN, AKRABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
3 ÇOCUK ANNESİ TÜRKAN, AKRABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
3 ÇOCUK ANNESİ TÜRKAN, AKRABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
3 ÇOCUK ANNESİ TÜRKAN, AKRABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
3 ÇOCUK ANNESİ TÜRKAN, AKRABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
3 ÇOCUK ANNESİ TÜRKAN, AKRABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
3 ÇOCUK ANNESİ TÜRKAN, AKRABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
3 ÇOCUK ANNESİ TÜRKAN, AKRABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
3 ÇOCUK ANNESİ TÜRKAN, AKRABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
3 ÇOCUK ANNESİ TÜRKAN, AKRABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
3 ÇOCUK ANNESİ TÜRKAN, AKRABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

YORUMLAR
500
Düzce'de kadın cinayeti: Kocası tarafından boğularak öldürüldü Düzce'de kadın cinayeti: Kocası tarafından boğularak öldürüldü Nijerya'nın Kuzeydoğusunda Çok Sayıda İnsan Aşırılıkçı Militanlar Tarafından Öldürüldü Nijerya'nın Kuzeydoğusunda Çok Sayıda İnsan Aşırılıkçı Militanlar Tarafından Öldürüldü
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 ÇOCUK ANNESİ TÜRKAN, AKRABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika


Son Dakika
18:07 10 dakikada 6 kilo börek yediler! Hepsi, 3 bin liralık ödülü kazanmak için
18:04 Aldatıldığı iddia edilen ünlü futbolcu Joao Felix'ten olay paylaşım: Kimse kimseye ihanet etmedi, şu haberleri bırakın
18:02 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kavala ve Demirtaş açıklaması: Serbest bırakılmalarını istiyorsanız, bize katılacaksınız
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
16:48 Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi
16:30 Eski MasterChef yarışmacılarından Esra Tokelli'nin annesi yaşamını yitirdi
16:11 Cani adam kürekle başına vurarak katlettiği kadının gözlerini oydu!
15:58 Tır kuyruğu 40 kilometreyi geçti! Şoförler yetkililerden yardım bekliyor
15:55 Yatırımcılar kara kara düşünüyor! Bitcoin'de 11 yılın ardından bir ilk yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 18:17:16. #1.13#
SON DAKİKA: 3 ÇOCUK ANNESİ TÜRKAN, AKRABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement