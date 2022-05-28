3 ÇOCUK ANNESİ TÜRKAN, AKRABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

ÇANAKKALE'de, tavuk çiftliğinde çalışan, 3 çocuk annesi Türkan Demir, akrabası Hakkı E. tarafından başına kürekle vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan Hakkı E., adliyeye sevk edildi.

Türkan-Abdullah Demir çifti, 3 çocuklarıyla 3 yıl önce Mardin'den çalışmak için Çanakkale'nin Biga ilçesi Kanibey köyündeki tavuk çiftliğine geldi. Akrabaları, evli ve 2 çocuk babası Hakkı E. de Mardin'den aynı köye gelip, başka tavuk çiftliğinde çalışmaya başladı. Demir çiftinin çalıştığı tavuk çiftliğine, dün saat 22.00 sıralarında gelen Hakkı E., Türkan Demir ile evinin önünde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Hakkı E., iddiaya göre, başına kürekle vurduğu Demir'i tavukhaneye sokup, sapıyla burada da vurmaya devam etti.

ANNELERİNİ GÖREN ÇOCUKLAR, BABALARINA HABER VERDİ

Türkan Demir'i gören çocukları, yan taraftaki tavukhanede bulunan babaları Abdullah Demir'e haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne götürülen Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demir'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Çiftlikteki güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri de cinayet şüphelisinin Hakkı E. olduğu belirledi. Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan Hakkı E., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)