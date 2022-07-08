İddianamede, birden fazla ateş eden sanık Mehmet Ö'nün öldürme kastıyla hareket ettiği kaydedildi.

Şahinbey ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde, 18 Nisan'da iki kişinin silahlı kavgasında merminin isabet ettiği Fatma Küçük 'ün öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep'te bir kadının ölümüne neden olan sanık hakkında müebbet hapis istendi - Son Dakika

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