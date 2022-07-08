3 çocuk annesinin katiline müebbet hapis talebi - Son Dakika
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3 çocuk annesinin katiline müebbet hapis talebi

08.07.2022 19:31

3 çocuk annesinin katiline müebbet hapis talebiGAZİANTEP Gaziantep'te evinin önünde çay içtiği sırada kavgada ateşlenen mermilerden bir tanesinin kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Fatma Küçük'ün ölümüne ilişkin tutuklu sanık Mehmet Özçelik hakkında müebbet...

3 çocuk annesinin katiline müebbet hapis talebi

GAZİANTEP Gaziantep'te evinin önünde çay içtiği sırada kavgada ateşlenen mermilerden bir tanesinin kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Fatma Küçük'ün ölümüne ilişkin tutuklu sanık Mehmet Özçelik hakkında müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde 18 Nisan'da gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre 42 yaşındaki Fatma Küçük, evinin önünde çay içtiği sırada iki genç arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki genç silahları çekerek birbirlerine kurşun yağdırırken 3 çocuk annesi Küçük, arada kaldı. Kavgada ateşlenen mermilerden bir tanesi kadının kafasına isabet etti. Kadının yaralandığını gören iki genç olay yerinden kaçarak uzaklaşırken Küçük, ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, talihsiz kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Küçük, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Katile müebbet hapis talebi

Kadının ölümüyle ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Fatma Küçük'ün ölümüne neden olan merminin Mehmet Özçelik'in silahından çıktığı tespit etti. Gözaltına alınan Özçelik tutuklanarak cezaevine konulurken Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı 3 çocuk annesi Fatma Küçük'ün ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Tutuklu sanık Özçelik hakkında "Kasten öldürme", "Kasten öldürmeye teşebbüs" ile "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianame Gaziantep 9 Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Görgü tanıkları teşhis etti

İddianamede Küçük'ün otopsisinde ölüm sebebinin ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatası kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması olduğu belirtilirken olayın tanığı olan kişilerin silah ile ateş eden kişinin sanık Mehmet Özçelik olduğunu teşhis ettiklerine yer verildi.

İddianamede olayın gerçekleştiği yerin meskun mahal olduğu belirtilirken şüpheli Mehmet Özçelik'in müşteki Muhammet Emin D.'ye ateş ederken arkada bulunan ve evinin önünde oturan Fatma Küçük'ün ölmesine sebebiyet verdiği ifade edildi.

Tüm mermiler bitene kadar ateş etmiş

Sanık Mehmet Özçelik'in olayın yaşandığı gece tartıştığı kişi olan Muhammet Emin D. ile arasında husumet bulunduğu iddianamede aktarılırken, "Şüphelinin kullandığı silahın öldürmeye elverişli nitelikte olduğu, tabancada bulunan mermilerin hepsi bitene kadar ateş ettiği dikkate alındığında, şüpheli Mehmet'in kastının öldürmeye yönelik olduğundan herhangi bir tereddüt bulunmadığı, şüphelinin bu fiili kasten öldürme suçunu oluşturmuştur" denildi.

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GAZİANTEP - Arife gününde şehitlikler ziyaret edildi GAZİANTEP - Arife gününde şehitlikler ziyaret edildi Son dakika haberi | Husumetlisine ateş edip, çay içen kadını öldüren şüpheliye müebbet hapis istemi Son dakika haberi | Husumetlisine ateş edip, çay içen kadını öldüren şüpheliye müebbet hapis istemi
Kaynak: İHA

Mehmet Özçelik, Fatma Küçük, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 çocuk annesinin katiline müebbet hapis talebi - Son Dakika

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