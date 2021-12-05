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3 çocuk babası bıçaklı saldırıda öldü - Son Dakika

3 çocuk babası bıçaklı saldırıda öldü

05.12.2021 15:20
3 çocuk babası bıçaklı saldırıda öldü

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde tartıştığı F.G. (20) tarafından bıçaklanan 3 çocuk babası Güray Uzun (38) hayatını kaybetti.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde tartıştığı F.G. (20) tarafından bıçaklanan 3 çocuk babası Güray Uzun (38) hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Mudurnu ilçesi Yeniceşeyhler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köyde bulunan bir evde arkadaşlarıyla birlikte alkol alan F.G. ile Güray Uzun arasında tartışma çıktı. İki tarafı arkadaşları ayırdı. Uzun daha sonra aracına binerek evine gitmek istedi. Ancak bu sırada F.G., yanında bulunan bıçakla Uzun'u bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Arkadaşları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan F.G ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


3 çocuk babası bıçaklı saldırıda öldü

Mudurnu, G-20, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 çocuk babası bıçaklı saldırıda öldü - Son Dakika


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