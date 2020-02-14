3 çocuk, kapıyı tekmeyle kırıp, kumbaraları çaldı - Son Dakika

3 çocuk, kapıyı tekmeyle kırıp, kumbaraları çaldı

KONYA'da, yaşları 18'den küçük 3 şüpheli, bir Kuran kursunda, kilitli kapıyı tekme ve omuz atarak kırıp girdikleri odadan içinde 40 lira bulunan 3 adet kumbarayı alıp, kaçtı.

Hırsızlık olayı, 8 Şubat günü Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki Kur'an kursunda yaşandı. Kurs binasına giren yaşları 18'den küçük 3 şüpheli, odalardan birinin kilitli olan kapısını açmaya çalıştı.

Başaramayınca da kapıyı tekme ve omuz atarak, kırdı. Odadaki çelik kasayı açamayan şüpheliler, içinde 40 lira olan 3 kumbarayı alıp, kaçtı.

Olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kurs yetkililerinin bilgi vermesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden şüphelilerin Ö.T., B.D. (15) ve E.K. (15) olduğunu tespit etti. Ö.T. yakalanarak gözaltına alınırken 2 şüpheli aranıyor.