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3 çocuk sahibi evli çift, kullandıkların traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

3 çocuk sahibi evli çift, kullandıkların traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

27.01.2022 23:30
3 çocuk sahibi evli çift, kullandıkların traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

Muğla'da 3 çocuk sahibi evli çift, yolcu olarak bulundukları traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Yatağan ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde Ertuğrul Katı'nın kullandığı traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİRİ OLAY YERİNDE, DİĞERİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri traktörde yolcu olarak bulunan Meliha Katı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ertuğrul Katı ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 çocuk sahibi evli çiftin vefatı ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

3 çocuk sahibi evli çift, kullandıkların traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti
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Yeşilköy Mahallesi, 112 Acil Çağrı, Traktör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 çocuk sahibi evli çift, kullandıkların traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 çocuk sahibi evli çift, kullandıkların traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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