"3. Çocuk Sanat, Bilim, Eğlence Festivali", 22 Nisan'da başlayacak - Son Dakika
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"3. Çocuk Sanat, Bilim, Eğlence Festivali", 22 Nisan'da başlayacak

17.03.2022 15:53
"3. Çocuk Sanat, Bilim, Eğlence Festivali", 22 Nisan'da başlayacak

"3. Çocuk Sanat, Bilim, Eğlence Festivali", Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde minik sanatseverlerle buluşacak.

"3. Çocuk Sanat, Bilim, Eğlence Festivali", Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde minik sanatseverlerle buluşacak.

Çocuk festivali, 1-15 yaşındaki tüm çocukları ve ebeveynlerini, hem eğlenceli hem de öğretici birçok sanat, bilim ve eğlence aktivitesiyle buluşturmayı hedefliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, Beşiktaş Belediyesi ve Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği iş birliğinde hayata geçen festival, 22-24 Nisan'da gerçekleşiyor.

Etkinlikte, resimden müziğe, mozaikten dramaya, animasyondan karikatüre, fotoğrafçılıktan sihirbazlık gösterilerine, dijital sanattan kodlamaya, danstan deneysel faaliyetlere birçok aktivite çocuklarla buluşacak.

Çocukların bireysel ve kolektif dahil olabileceği festivalde, eğitici ve öğretici atölye çalışmaları da yapılacak.

Etkinliğe sanat dünyasından Devrim Erbil, Bedri Baykam, Elif Karadayı, Göktuğ Güngör ile Yiğit Yazıcı, Ardan Özmenoğlu, Özkan Özkur, Fırat Neziroğlu, Seçkin Pirim, Ragıp Savaş, Seren Fosforoğlu, Fadik Sevin Atasoy, Yağmur Tanrısevsin, Emre Yusufi, Mehmet Yalçınkaya ve Tan Sağtürk de konuk olacak.

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Festival, Turizm, Nisan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '3. Çocuk Sanat, Bilim, Eğlence Festivali', 22 Nisan'da başlayacak - Son Dakika


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