Son Dakika Haberleri: 3 Çocuklu Aile, 115 Kilo Uyuşturucuyla Yakalandı

3 Çocuklu Aile, 115 Kilo Uyuşturucuyla Yakalandı

42 dakika önce

İstanbul Sarıyer'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 çocuklu aile, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İstanbul Sarıyer'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 çocuklu aile, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Operasyonda 47 kilo kokain, 68 kilo eroin ile 550 bin extacy hap ele geçirildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Sarıyer'de bulunan bir rezidansa 13 Ocak'ta baskın düzenledi. Yapılan operasyonda, 'aile' konumunda bulunan 2'si ikiz olmak üzere 3 çocuklu uyuşturucu suçlusu O.K. ile dini nikahlı karısı I.D.A., gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCULARIN PİYASA DEĞERİ 38 MİLYON LİRA

Operasyon sırasında 2 yaşındaki ikiz çocuklar ile 7 yaşındaki çocuğun eve gelen bir aile yakınına teslim edildiği kaydedildi. Söz konusu adreste yapılan aramalarda piyasa değeri 38 milyon lirayı bulan 47 kilo kokain, 68 kilo eroin ve 550 bin extacy türü uyuşturucu hap ele geçirildi.

UYUŞTURUCULAR, TAKASTAN KISA BİR SÜRE ÖNCE ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan anne I.D.A., yaşları küçük olan çocukların bakımını yapması için 'adli kontrol' şartı ile serbest bırakılırken, baba O.K. 'uyuşturucu ticareti' yapmak suçundan tutuklandığı bildirildi. Operasyon kapsamında ele geçirilen uyuşturucu maddelerin, Avrupa ile yurt içi piyasasına sevk edilmek üzereyken takastan kısa bir süre önce yakalandığı öğrenildi. Polis, uyuşturucu maddelerin irtibatlı olduğu diğer kişilere ulaşmak için operasyonlarını sürdürüyor.

(Sadık Kahraman/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:11 Kaynak: İHA

İstanbul, Sarıyer, Uyuşturucu Ticareti, Güncel
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