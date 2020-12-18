3 çocuklu kadının eşyaları evinde çıkan yangında kül oldu - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çıkan yangında 3 çocuğu ile yaşayan kadının evi yanarak zarar görürken, eşyalar ise yanarak kül oldu.

Olay, Bolvadin ilçesi Karayokuş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hediye Özcan'a ait evin çatısından dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler evin çatısında çıkan yangını yaklaşık yarım saatlik bir uğraş sonucu söndürebildi. Yangın sonrası evin çatısı zarar görürken 3 çocuğu ile yaşayan Özcan'ın eşyaları ise yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yaklaşık 30 bin TL'lik zararın olduğu yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.

Olayla ilgili itfaiye ve jandarma tarafından başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR