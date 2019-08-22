Son Dakika Haberleri: 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının 33. yılı
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3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının 33. yılı

27 dakika önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 33. yılında Bursa'nın Gemlik ilçesindeki anıt mezarı başında törenle anıldı.

3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının 33. yılı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 33. yılında Bursa'nın Gemlik ilçesindeki anıt mezarı başında törenle anıldı.

Umurbey Mahallesi'ndeki törende, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Gemlik Kaymakamı Kemal İnan, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan ve diğer protokol üyeleri hazır bulundu.

Törende, Bayar'ın öz geçmişinin okunmasının ardından anıt mezara çelenkler bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

Celal Bayar'ın torunu Akile Gürsoy'un da katıldığı tören, Celal Bayar Vakfı ve Müzesi'nin gezilmesiyle sona erdi.

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Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:02 Kaynak: AA
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