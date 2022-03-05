3 dakika 10 saniyede otomobilin teybini çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

3 dakika 10 saniyede otomobilin teybini çaldı

05.03.2022 10:23
3 dakika 10 saniyede otomobilin teybini çaldı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde kimliği belirsiz kadın sokakta park halindeki otomobilin kapısını açıp, 3 dakika 10 saniyede teybi söktü.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde kimliği belirsiz kadın sokakta park halindeki otomobilin kapısını açıp, 3 dakika 10 saniyede teybi söktü. Araçtaki bin TL'yi de alan kadın kaçarken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Turgutlu'da, önceki gün saat 01.00 sıralarında, sokaktaki park halindeki tüm araçları kontrol eden kadın, Kenan Şimşek'in otomobiline yönelip, önce sürücü kapısını açtı. Kapıyı araladıktan sonra ayrılan şüpheli, 1 dakika sonra dönüp, otomobile bindi. Kapıyı kapatan şüpheli, 3 dakika 10 saniye gibi kısa bir sürede otomobilin teybini söktü. Araçta bulunan bin TL'yi de alan şüpheli, kaçtı. O anlar, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Sabah durumu fark eden otomobil sahibi Kenan Şimşek, polise şikayetçi oldu. Polis, görüntülerden eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

'HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM'

Hırsızlık şüphelisi kadına çağrıda bulunan evli, 2 çocuk babası Kenan Şimşek, "Bir kadın gelip, çok kısa bir sürede teybi ve paramı çalıp gitmiş. Bu kadar kısa sürede o teybi ben bile sökemiyorum. Nasıl söküp, çaldı anlayamadım. Şikayetçi oldum. Polis, şüpheliyi arıyor. Parasında değilim ama şüphelinin bir daha böyle bir şey yapmaması için yakalanıp, hak ettiği cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.


3 dakika 10 saniyede otomobilin teybini çaldı
3 dakika 10 saniyede otomobilin teybini çaldı
3 dakika 10 saniyede otomobilin teybini çaldı
3 dakika 10 saniyede otomobilin teybini çaldı
YORUMLAR
500
İSTANBUL'DA 74 HÜKÜMLÜ YAKALANDI İSTANBUL'DA 74 HÜKÜMLÜ YAKALANDI Eski çalıştığı iş yerinden para çalan hırsız kamerada Eski çalıştığı iş yerinden para çalan hırsız kamerada

Kenan Şimşek, Türk Lirası, Hırsızlık, Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 dakika 10 saniyede otomobilin teybini çaldı - Son Dakika


Son Dakika
10:14 ABD'den, NATO'nun doğu kanadında bombardıman uçaklarıyla tatbikat: Ukrayna'nın sınırında yapıldı
10:13 Belediye engelledi ididası: Bergen'in öldürüldüğü yerde filmi yayınlanmadı!
10:11 Çeçen lider Kadirov'dan Putin'e: Savaşçılarımıza Harkov'u, Kiev'i ve tüm şehirleri hemen ele geçirme emri verin!
09:57 Yargı'nın Cüneyt'i, Atatürk oldu: Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Atatürk'ü o canlandırdı
09:53 Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, rakibini farklı yendi: Sneijder, Çalkanoğlu'nu çok beğendi
09:51 Rusya'dan ateşkes kararı: Saat 10.00'da Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes başlıyor
09:43 Mezarlıkta cinsel ilişkiye girerken görüntülenen çifte tepkiler çığ gibi yükseldi
09:36 Putin'in A takımı kimlerden oluşuyor: İşte 13 kişiden oluşan Kremlin'in 'silovik' olarak anılan beyin takımı
09:21 Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: İşte 5 Mart hava durumu!
09:15 İstanbul depremi için korkutan tahmin: 2030 yılına kadar olacak, 91 bin 81 bina ağır, 167 bin 116 bina orta hasar görecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 10:30:48. #1.12#
SON DAKİKA: 3 dakika 10 saniyede otomobilin teybini çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement