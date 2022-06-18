3 dakika gecikince sınava alınmadı, 'Kendimi denemek için girecektim' dedi - Son Dakika
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3 dakika gecikince sınava alınmadı, 'Kendimi denemek için girecektim' dedi

18.06.2022 12:31
3 dakika gecikince sınava alınmadı, 'Kendimi denemek için girecektim' dedi

3 dakika gecikince sınava alınmadı, 'Kendimi denemek için girecektim' dediANKARA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için kampüse 3 dakika geciken Cenk Bahçe, içeri alınmadı.

3 dakika gecikince sınava alınmadı, 'Kendimi denemek için girecektim' dedi

ANKARA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için kampüse 3 dakika geciken Cenk Bahçe, içeri alınmadı. Bahçe, "Kendimi denemek için girecektim" dedi.

Ankara'da YKS'nin ilk oturumu TYT için adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren okulların bahçelerinde toplanmaya başladı. Sınav saatinin yaklaşması ile birlikte adaylar, tepeden tırnağa aranarak ve belgeleri kontrol edilerek sınıflara alındı. Maske zorunluluğu kalktığı için girişte öğrencilere maske dağıtımı yapılmadı. Sınava kısa süre kala gelen bazı adaylar koşarak son anda içeri girmeyi başardı. Saat 10.00'dan sonra gelenler ise içeri alınmadı.

3 DAKİKA GECİKTİ, ALINMADIHacı Bayram Veli Üniversitesi'nde 3 dakika geciken Cenk Bahçe de içeri alınmadı. Bahçe, "Ben kendimi denemek için girecektim. Bugün olmadı maalesef. Artık yarın şansımızı deneyeceğiz. Yani 3 dakika ile geç kalmak kötü bir durum. Yetişmek için elimden geleni yaptım, koştum ama olmadı. Görevliler beni doğal olarak içeri almadı; çünkü onlar da görevini yapıyor" dedi.Öte yandan koronavirüs pozitif belgesini sınava girerken bina girişindeki görevlilere teslim eden adaylar da yedek sınav salonlarında sınava alındı.Sınav yapılan binaların çevresinde ise polis ekipleri, sessizliği sağlamak için önlem aldı.

Görüntü dökümü: Aileler röp.Adaylar ile röp.Sınava giremeyen Bahçe ile röp.

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Muhammet BAYRAM- Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, -


YORUMLAR
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde YKS yapıldı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde YKS yapıldı Küpesini çıkarırken yanlış salona geldiğini anladı, sınava yetişemedi Küpesini çıkarırken yanlış salona geldiğini anladı, sınava yetişemedi
Kaynak: DHA

Ankara, Bahçe, TYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 dakika gecikince sınava alınmadı, 'Kendimi denemek için girecektim' dedi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: 3 dakika gecikince sınava alınmadı, 'Kendimi denemek için girecektim' dedi - Son Dakika
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