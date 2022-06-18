3 dakika gecikince sınava alınmadı, 'Kendimi denemek için girecektim' dedi (2) - Son Dakika
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3 dakika gecikince sınava alınmadı, 'Kendimi denemek için girecektim' dedi (2)

18.06.2022 15:22
3 dakika gecikince sınava alınmadı, 'Kendimi denemek için girecektim' dedi (2)

3 dakika gecikince sınava alınmadı, 'Kendimi denemek için girecektim' dedi (2)İKİZLER AYNI SINIFTA SINAVA GİRDİAnkara'da ikizler Aygül ve Asya Ünal, YKS'nin ilk oturumu TYT'ye Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde aynı salonda girdi.

3 dakika gecikince sınava alınmadı, 'Kendimi denemek için girecektim' dedi (2)

İKİZLER AYNI SINIFTA SINAVA GİRDİ

Ankara'da ikizler Aygül ve Asya Ünal, YKS'nin ilk oturumu TYT'ye Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde aynı salonda girdi. Sınava birlikte hazırlanıp birlikte giren ikizler, çıkışta heyecanlarını paylaştı. Aygül Ünal, sınavın iyi geçtiğini belirterek, "Sınava kardeşimle hazırlandık. İyi geçti benim. Yarın da yine gireceğiz. Umarım o da iyi geçer" dedi. Asya Ünal ise sınavın çok iyi geçmediğini söyledi.

YKS'NİN SON OTURUMLARI YARINYKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Test (AYT) yarın saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de 'Türk dili ve edebiyatı - sosyal bilimler - 1' testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak. AYT'nin 'sosyal bilimler-2' testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak.

Görüntü dökümü: Sınavdan çıkan öğrencilerle röp.Kızıl ve Keskin ile röp.Öğrencilerin ailelerine sarılmaları

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Muhammet BAYRAM/ANKARA,


YORUMLAR
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YKS adaylarının TYT heyecanı sona erdi YKS adaylarının TYT heyecanı sona erdi Adaylar salonda, yakınları okul önlerinde ter döktü Adaylar salonda, yakınları okul önlerinde ter döktü
Kaynak: DHA

Asya, TYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 dakika gecikince sınava alınmadı, 'Kendimi denemek için girecektim' dedi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 dakika gecikince sınava alınmadı, 'Kendimi denemek için girecektim' dedi (2) - Son Dakika
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