3 DAKİKADA 20 BİN TL'LİK İÇKİ VE SİGARA ÇALDI - Son Dakika
Üye Girişi

3 DAKİKADA 20 BİN TL'LİK İÇKİ VE SİGARA ÇALDI

01.03.2022 10:46

MERSİN'in Silifke ilçesinde marketten 38 şişe içki ve 285 paket sigara çalan S.T. (24), tutuklandı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde marketten 38 şişe içki ve 285 paket sigara çalan S.T. (24), tutuklandı.

İlçeye Mukaddem Mahallesi'nde bir büfenin kapı camını kırarak içeri giren hırsız, 3 dakika içerisinde 20 bin TL değerinde çeşitli markalarda 38 şişe alkollü içeceği ve 285 paket sigarayı çaldı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin 25 suç kaydı bulanan S.T. olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanan S.T., ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

3 DAKİKADA 20 BİN TL'LİK İÇKİ VE SİGARA ÇALDI
3 DAKİKADA 20 BİN TL'LİK İÇKİ VE SİGARA ÇALDI
3 DAKİKADA 20 BİN TL'LİK İÇKİ VE SİGARA ÇALDI

YORUMLAR
500
Ankara'da 40 kilogram kaçak tütün ele geçirildi Ankara'da 40 kilogram kaçak tütün ele geçirildi Kayseri'de kumar oynayan 10 kişiye 18 bin TL ceza Kayseri'de kumar oynayan 10 kişiye 18 bin TL ceza

Türk Lirası, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 DAKİKADA 20 BİN TL'LİK İÇKİ VE SİGARA ÇALDI - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Rusya, Ukrayna'da Grozni taktiğine mi dönüyor? ABD'li uzmandan kitlesel imha uyarısı
10:37 Türklerin savaş taktikleri işe yaradı! Ukraynalılar yeni öneriler bekliyor
10:27 Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Neriman'ın kararı kimleri etkiledi?
10:19 Boğazlarla ilgili tartışmayı bitirecek Montrö sözleri! Bakan Akar açıkladı: Uygulamayı sürdüreceğiz
10:11 Yasak Elma dizinde dün akşam neler oldu? Beklenmeyen misafir Handan gelir
10:04 Rus ordusu, Harkov'da belediye binasını hedef aldı! Patlama anı kamerada
10:02 Her sözü gündem olan Canan Karatay uzun yaşamın sırrını açıkladı: Kuyruk yağı
09:59 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Emir Bozan'a karşı nasıl bir tavır takınacak?
09:59 Didem Soydan, dans videosuna gelen "Ukrayna'da çocuklar ölüyor, biraz saygı" yorumuna cevap verdi: Neden Instagram'da dolaşıyorsun
09:57 Zelenski "kahramanca öldüler" demişti! Yılan Adası'ndaki Ukraynalı askerlerin teslim olduğu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 10:54:37. #1.13#
SON DAKİKA: 3 DAKİKADA 20 BİN TL'LİK İÇKİ VE SİGARA ÇALDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement