3 dakikada 3 milyon TL'lik elektronik eşyası çalan hırsızlar kameralara böyle yakalandı - Son Dakika
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3 dakikada 3 milyon TL'lik elektronik eşyası çalan hırsızlar kameralara böyle yakalandı

22.06.2022 20:25

İstanbul Ümraniye'de bir teknoloji mağazasına giren hırsızlar, vitrin ve raflarda bulunan ekran kartı, işlemci, laptop gibi ürünleri çaldılar. 3 dakikada 3 milyon TL'lik elektronik eşya hırsızlığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ümraniye'de 21 Haziran günü gece saatlerinde bir teknoloji mağazasında meydana gelen olayda, mağazaya giren yüzleri maske ve şapkayla kapalı hırsızlar, levye ile mağazanın vitrin camlarını tuzla buz etti. Hırsızlar, vitrinlerde ve raflarda bulunan laptop, ekran kartı, işlemci gibi elektronik eşyaları çaldılar. Teknoloji mağazasına giren hırsızlar, 3 dakikada 3 milyon TL'lik elektronik malzeme çaldıktan sonra olay yerinden kaçtılar.

Ümraniye'de teknoloji mağazasında 3 dakikada 3 milyonluk soygun kamerada

HIRSIZLARDAN BİRİ YARALANMIŞ OLABİLİR

Öte yandan olay yerinde polisin yaptığı incelemede kan izlerinin bulunduğu, levyeyle camları kıran bir hırsızın cam parçasının isabet etmesiyle yaralanmış olabileceği öğrenildi.

Ümraniye'de teknoloji mağazasında 3 dakikada 3 milyonluk soygun kamerada

"ALARMI DUYMALARINA RAĞMEN KAÇMAYIP DÜKKANI BOŞALTTILAR"

Mağaza müdürü Necati Özdağ, "Giren hırsızlar belli ki ürünleri tanıyordu, daha önceden keşfe gelmişler buraya. En pahalı ürünlere yöneldiler. Ekran kartı ve laptoplara yönelik 3 milyonluk mal aldılar. Bu olay tamamen 3 dakika içinde oluyor. Görüntüyü izleyince şok geçirdik. Sabah geldiğimizde her yer dağılmıştı. Camları kırmışlar. Laptopları sökerken kablolara da zarar vermişler. Tekrar çalışmaya başladık. Burada güvenlik önlemleri alınmış halde ama alarmı duymalarına rağmen kaçmayıp kepengi kırıp içeri girip boşaltıp çıkıyorlar" dedi.

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Kaynak: İHA

21 Haziran, Ümraniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 dakikada 3 milyon TL'lik elektronik eşyası çalan hırsızlar kameralara böyle yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 dakikada 3 milyon TL'lik elektronik eşyası çalan hırsızlar kameralara böyle yakalandı - Son Dakika
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