3 dakikada şarj ile 400 km menzil: Citroen ë-Jumpy Hydrogen - Son Dakika

CARMEDYA.COM – Citroen'in ilk yakıt hücresi ve şarj edilebilir bataryaya sahip elektrikli van modeli ë-Jumpy Hydrogen yılın ikinci yarısında yollarla buluşmaya hazırlanıyor.

Yeni teknolojiyi bünyesinde barındırırken yükleme hacmi ve yükleme kapasitesi gibi kullanım özelliklerini koruyan ë-Jumpy Hydrogen, 400 km'nin üzerinde bir sürüş menzili sunuyor. Menzili bataryanın yanında ön koltukların altında bulunan üç adet 700 barlık karbon fiber hidrojen deposu desteklerken, depoları doldurmak için sadece 3 dakika yetiyor. Böylece, profesyoneller sıfır CO2 emisyon seviyesiyle emisyon kısıtlamalarının yaşandığı şehir merkezilerine de rahatlıkla girebiliyor.

Gücünü iki enerji kaynağından alıyor

Tamamen elektrikli bir araç olan ve iki farklı enerji kaynağından beslenen ë-Jumpy Hydrogen, gücünü üç adet 700 barlık depodaki hidrojeni tüketerek elektrik üreten 45 kW'lık yakıt hücresi ve 50 km'lik rezerv görevi gören ve hidrojen deposu boşaldığında devreye giren 10,5 kWsa'lik bir bataryadan alıyor. Hidrojen yakıt hücresi menzil sağlarken, batarya hızlanma veya ekstra güç gereksinimi olan durumlarda devreye giriyor. Bu iki enerji kaynağı, motora yakıt sağlamak ve aktarma organlarına güç sağlamak için birleşiyor. Yavaşlama anında enerjiyi geri kazanan batarya, hidrojen yakıt hücresi tarafından üretilen elektriği kullanılarak otomatik olarak şarj ediliyor. Batarya ayrıca kablo ile şarj noktalarında da şarj edilebiliyor. Fransa'daki SevelNord fabrikasında üretilen Jumpy, Stellantis Grubu'nun Almanya, Rüsselsheim'da bulunan hidrojen yakıt hücresi araştırma ve geliştirme merkezinde dönüştürülecek. M (4.95 m) ve XL (5.30 m) olmak üzere iki gövde uzunluğu ile sunulacak ë-Jumpy Hydrogen'in 2021 sonbaharında yollara çıkması hedefleniyor.

"Profesyonellerin gereksinimlerine yanıt veriyor"

Konuyla ilgili bilgiler veren Citroen Ürün ve Strateji Direktörü Laurence Hansen, "ë-Jumpy Hydrogen, hafif ticari araç ürün gamımızı tamamlıyor. Hidrojen yakıt hücresi ve bataryayı birleştiren mimarisiyle hafif ticari aracımız her iki teknolojinin en iyi özelliklerini bir arada sunuyor. Bileşenlerin zekice uygulanması sayesinde yükleme hacmi veya taşıma kapasitesinden ödün vermek gerekmiyor. Bu profesyoneller için çok önemli bir faktör. ë-Jumpy Hydrogen, 400 km'nin üzerinde menzil, dış sıcaklığın menzil üzerindeki azaltılmış etkisi, sadece üç dakikalık şarj süresi ve yavaşlama sırasında daha fazla enerji geri kazanma özelliği ile profesyonellerin gereksinimlerine yanıt veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Citroen, hafif ticari araç pazarında kapsamlı bir elektrikli araç hamlesi başlattı"

Stellantis Düşük Emisyonlu Araçlar İş Birimi Başkanı Anne-Lise Richard ise, "Citroen, 2021'de 2020 yılına kıyasla %26 artışla Avrupa hafif ticari araç pazarında kapsamlı bir elektrikli araç hamlesi başlattı. Citroen bununla da kalmıyor. Marka profesyonellerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere tamamen batarya elektrikli hafif ticari araç ürün gamına ayrıca Citroen ë-Jumpy modelinin bir hidrojenli versiyonunu ekliyor. Bu yeni teknoloji, daha çok düzenli olarak uzun mesafe yol yapan veya daha hızlı şarja gereksinim duyan kullanıcılara hitap ediyor. Citroen, profesyonellere, kullanımlarına, çevresel sorunlara ve kentsel erişim kısıtlamalarına uygun ve faaliyetlerini sürdürülebilir bir şekilde güvence altına almalarını sağlayan çeşitli elektrikli hafif ticari araç çözümleri sunuyor" ifadelerini kullandı.

My Ami Cargo

Citroen, 1928 yılından bu yana toplumdaki değişikliklere uyum sağlamak ve profesyonellere günlük işlerinde kullanım kolaylığı sağlamak için sürekli olarak yenilikçi çözümler geliştirdi ve geliştirmeye devam ediyor. Citroen, ë-Jumpy Hydrogen ile yeni enerji çözümleri ve My Ami Cargo ile yeni konseptler uyguluyor ve böylece pazardaki en kapsamlı elektrikli ürün çeşitliliğini sunuyor. Bu kapsamda marka, şehir içi kısıtlamalarına sıfır emisyonlu bir çözüm olarak mikro ulaşım ihtiyaçlarına cevap vermek üzere Ami modelinin bir hafif ticari versiyonu olan My Ami Cargo'yu geliştirdi. My Ami Cargo fiyat, kullanım maliyeti açısından ulaşılabilir; elektrikli, kıvrak, pratik ve ekonomik bir çözüm olarak dikkat çekiyor. My Ami Cargo, teslimat dünyası dışında; ev kuaförleri ve kişisel bakıcılar ve hemşireler gibi serbest meslek sahipleri veya turistik tesis gibi büyük işletmelerde personelin tesis içi ulaşımı için de ideal bir yol arkadaşı olarak öne çıkıyor.

My Ami Cargo'nun iç mekanı, 400 litrenin üzerinde kullanım alanı sunuyor. 260 litrelik modüler depolama alanı, 140 kg'lık yük taşımak üzere yolcu koltuğunun yerine entegre edildi ve yükleme ve boşaltmayı kolaylaştırmak için tasarlandı. Kapak olarak kullanılabilen, 40 kg ağırlığı taşıyan ve mobil ofis olarak kullanılabilen üst raf ek kullanım kolaylığı sağlıyor. Zemin ayrıca 1,20 m'nin üzerinde alan sunacak şekilde uyarlandı. My Ami Cargo, düşük enerji tüketim seviyesiyle maliyetleri düşürmeye de yardımcı oluyor. Küçük bir şehir otomobilinden yaklaşık dört kat daha az tüketiyor ve bakım maliyetleri yüzde 30 daha düşük. My Ami Cargo satın alma dışında uzun dönem kiralama çözümleriyle de satışa sunuluyor. Ayrıca, girişimciler çeşitli aksesuarlar arasından seçim yaparak, My Ami Cargo'nun dışını şirket renklerini gösterecek şekilde kişiselleştirebiliyor.

Citroen'in hedefi 2025 yılında elektrikli modellerde yüzde 25'in üzerinde pay almak

Elektrikliye geçiş işletmelerin karbon ayak izini ve aynı zamanda işletme maliyetlerini düşürme açısından çok önemli kazanımları beraberinde getiriyor. Avrupa'da 2020'de 2019 yılına kıyasla %132 artan elektrikli araç pazarı hızla büyüyor. 2 milyonun üzerinde tescil ve elektrikli hafif ticari araç pazarındaki %127'lik önemli büyüme rakamları doğrultusunda, pazarın 2021 yılında %53 daha büyümesi bekleniyor. Citroen ise, 2025 yılında elektrikli modellerde %25'in üzerinde pay alarak önemli bir oyuncu olmayı planlıyor. 2021 yılı sonuna kadar hafif ticari araç ailesinin tümünü elektriklendirme stratejisi izleyen Citroen, bu alanda ilk olarak ë-Jumpy'yi yollarla buluşturmuştu. Marka yılın ikinci yarısında ise My Ami Cargo, ë-Berlingo Van, ë-Jumpy Hydrogen ve ë-Jumper modellerini satışa sunacak.

ë-Berlingo Van

Berlingo Van, 1996'dan bu yana dünya genelinde 1,6 milyondan fazla satış gerçekleştirdi ve üç nesildir hafif ticari araç pazarının en önemli oyucularından biri olarak Nisan sonunda Avrupa'da kendi segmentinin en çok satan ikinci modeli oldu. Modelin elektrikli versiyonu ë-Berlingo Van, 275 km'ye kadar elektrikli sürüş menzili ile şehir içi veya kırsal alanlarda çalışan profesyonellere hareket özgürlüğü sunuyor. 50 kWsa kapasiteli lityum iyon batarya hızlı şarj cihazı ile sadece 30 dakikada %80 şarj edilebiliyor. Araç 100 KW (136 HP) motor gücüyle 130 km/maksimum hıza ulaşıyor. Elektrikli sürüşün avantajları, beş gövde tipi, 4,4 m3'e kadar yükleme hacmi, 800 kg'a kadar taşıma kapasitesi ve Extenso® kabinin modülerliği dahil olmak üzere Berlingo Van'ı başarıya taşıyan tüm nitelikleri tamamlıyor. ë-Berlingo Van ayrıca sınıfında ilk olan yükseltilmiş gösterge ekranı ve yeni 10 inç yüksek çözünürlüklü dijital ekrana dahil 18 ileri teknolojiyle donatılıyor.

ë -Jumpy

Markanın diğer bir elektrikli modeli ë-Jumpy, farklı kullanım koşullarına uyum sağlayan çok yönlü bir model olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 2 saatlik bir mola süresi ve ortalama 50 km ile 100 km arasında, nadiren 200 km'nin üzerinde sürüş mesafesi ile ortalama üç kullanım olmak üzere değişken bir kullanım profiline hitap ediyor. Segmentinin en iyi yükleme kapasitesiyle küçük ve orta büyüklükteki kargolar dışında hacimli nesneleri de taşıma olanağı sunuyor. Citroen ë-Jumpy, modern tasarımı, araç içi konforu, 6,6 m3'e varan kullanım hacmi ve 1,275 kg'a varan taşıma kapasitesinin yanı sıra Citroen'in 4 m'lik kullanım uzunluğu sağlayan Moduwork® sistemi dahil sınıfın en iyi modülerlik seviyesi ve gelişmiş elektrikli güç-aktarma çözümünün sürüş özellikleriyle "2021 Yılının Uluslararası Vanı" seçildi. Profesyoneller, ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun olarak ë-Jumpy için 50 kWsa batarya ile 230 km veya 75 kWsa batarya ile 330 km olmak üzere iki farklı çözümden birini seçebiliyor. ë-Jumpy bu iki çözümle segment ihtiyaçlarını %91'in üzerinde karşılıyor.

ë-Jumper

ë-Jumper ise daha çok günde ortalama 150 km (en fazla 300 km) uzun mesafeleri kullanımlar için tercih ediliyor. Kullanıcılar, biri-iki saatten fazla mola ile günde ortalama iki yolculuk yapıyor. ë-Jumper, daha çok ağır ve hacimli yükleri taşımak için tasarlanmış durumda ve şehir merkezlerinden çok şehirlerarası ve otoyollarda kullanılıyor. ë-Jumper serisi, dört gövde tipi (panel kamyonet, şasi kabin, çift kabin şasi, düz kabin), dört gövde uzunluğu ve üç farklı yükseklik ile zengin bir çeşitlilik sunuyor. ë-Jumper, 1.590 kg'a kadar taşıma kapasitesi, 17 m3'e kadar yük hacmi ve iki farklı brüt araç ağırlığı derecesi (GVWR) ile yüksek beklentileri karşılıyor. İki adet batarya kiti 340 km ile segmentin en iyi menzilini kullanıma sunuyor ve sıfır emisyonlu elektromotoruyla ses ve titreşimden arındırılmış bir sürüş konforu sunuyor.

Özel hizmetler

Citroen, elektrikli araçların ihtiyaçlarını karşılayacak mobilite seçenekleriyle 360 derece bir deneyim sağlıyor. Bu kapsamda, elektrikli araç kullanıcılarına Free2Move tarafından geliştirilen "Charge My Car" uygulamasını sunuyor. Uygulama, kullanıcıların 220.000'in üzerinde halka açık şarj istasyonuna erişerek Avrupa genelinde araçlarını şarj etmelerine ve yerleşim alanlarının dışındaki yolculukları planlamalarına yardımcı oluyor. Sürücü, araçla uyumlu ve kullanıma hazır istasyonların bir haritasını görüntülemek için batarya seviyesini kaydediyor. Uygulama veya Free2Move kartı da şarjı başlatıp-durdurma ve ödeme yapma olanağı sunuyor. Uygulama aynı zamanda filo yöneticilerine enerji tüketimi özeti veya faydalı istatistikler sağlıyor.