Son Dakika Haberleri: 3 Deaş Şüphelisinin Gözaltı Süreleri Uzatıldı

3 Deaş Şüphelisinin Gözaltı Süreleri Uzatıldı

1 saat önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin gözaltı süreleri uzatıldı.

3 Deaş Şüphelisinin Gözaltı Süreleri Uzatıldı, System.String[]
Samsun'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin gözaltı süreleri uzatıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Canik ve İlkadım ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenledikleri operasyonda Iraklı uyruklu S.J.M.M. ve I.A.M.A. ile Suriyeli uyruklu A.A. gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları devam eden 3 zanlı gözaltı sürelerinin uzatılması için Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemedeki gözaltı süre işlemlerinin uzatılmasının ardından şahıslar yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:25 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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