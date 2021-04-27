3 deveyle başladı, şimdi çiftlik kurdu - Son Dakika

3 deveyle başladı, şimdi çiftlik kurdu

27.04.2021 12:05
3 deveyle başladı, şimdi çiftlik kurdu, System.String[]

Denizli'de 1988 yılında Türkiye'nin gerekliği tüm şartlarını yerine getiren ilk deve çiftliğini kuran Raşit Yılmaz, 32 senedir çiftlikte üretim sağlayarak satışlarını gerçekleştiriyor.

Denizli'de 1988 yılında Türkiye'nin gerekliği tüm şartlarını yerine getiren ilk deve çiftliğini kuran Raşit Yılmaz, 32 senedir çiftlikte üretim sağlayarak satışlarını gerçekleştiriyor. Yurt dışından cins develer getirerek damızlık olarak kullanan Yılmaz, güreş develerinden adaklık deveye kadar çiftliğinde her cinsi bulunduruyor.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan Raşit Yılmaz, 1988 yılında iş hayatına atılmak isterken bir arkadaşının vesilesiyle 3 deve alarak beslemeye başladı. Sonrasında üretime geçen Yılmaz, dışardan da damızlık deve getirerek çiftlik kurdur. Türkiye'nin gerekli tüm şartlarını yerine getiren ilk deve çiftliği özelliğini taşıyan bu çiftlikte Yılmaz, güreş develerinden adaklık develere kadar çeşitli develer besleyerek ticaretine başladı. Büyüttüğü güreş develeriyle festivallere katılan Yılmaz, burada çeşitli dereceler aldı. Dışarıdan gelen vatandaşlara da çiftlikte gezme imkanı bularak, develere binip keyifli vakit geçirebiliyor. Genellikle oteller ise gösteriş amaçlı Yılmaz'dan develeri kiralayıp müşterilerin hizmetine sunuyor.

20 ila 500 bin lira arasında alıcı buluyor

Türkiye'nin ilk donanımlı deve çiftliği olarak turizm ve üretim amacıyla deve yetiştirdiklerini ifade eden Raşit Yılmaz, hastalık veya verimsizlik gibi nedenler olmadığı sürece hiçbir deveyi kesime göndermediklerini söyledi. Kesime giden devlerin sucuk olarak piyasaya sürüldüğünü belirten Yılmaz, kurban, adak, turizm veya güreş amacıyla satış yaptıklarını kaydetti. Yetiştin dişi veya erkek devenin piyasada 20 ila 30 bin lira arasında değişen fiyatlarda alıcı bulabildiğine dikkat çeken Yılmaz, güreşçi bir erkek daylağın üst üste galibiyetler alması halinde manevi değeri olarak 300 ila 500 bin liraya kadar alınıp satılabildiğinin altını çizdi.

"3 deveyle başladık, şimdi çiftlik kurduk"

Çiftlikte her türlü develerinin olduğunu ve 32 senedir bu işi yaptıklarını belirten Yılmaz, "Birinin vesilesiyle bu işe biladerimle başladık. 1988 yılında başladık ve 32 senedir bu işi yapmaktayız. Deve işine üç deveyle başladık ve şimdi büyük bir çiftlik kurduk. Bu çiftlikte adaklık deve, erkek ve dişi deve üretimi, turizm ve festivallerde hizmetler vermekteyiz. 2 yavru ve 6 tane büyük 1 tanede damızlık toplam 9 devemiz var. Burası bir çiftlik ve galeri misali. Bir bakarsın 15 ile 20 tane olur ve bazen de 8 tane olur. Bir yandan gelip bir yandan gidiyor. Otellere görüntü amaçlı ve müşterilere eğlendirmek amaçlı develeri satıyoruz. Adaklık ve kesimlik devede veriyoruz. Türkiye'de deve çiftliği olarak ilk kurulan biziz" dedi. - DENİZLİ

3 deveyle başladı, şimdi çiftlik kurdu
3 deveyle başladı, şimdi çiftlik kurdu
3 deveyle başladı, şimdi çiftlik kurdu
3 deveyle başladı, şimdi çiftlik kurdu
3 deveyle başladı, şimdi çiftlik kurdu

Damızlık, Denizli, Türkiye, Çiftlik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 3 deveyle başladı, şimdi çiftlik kurdu - Son Dakika Ekonomi


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