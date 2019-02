3 Dil Bilen Genç Aday Beldede İlk Kadın Muhtar Olmak İstiyor

3 dil bilen genç aday beldede ilk kadın muhtar olmak istiyorMuhtar adayı bildiği yabancı dilleri çocuklara öğretmek istiyorMuhtarlığı dershaneye çevirecek24 yaşındaki muhtar adayı Yasemin Göktepe : "Çocuklarımızı sosyal alemden uzaklaştıracağız"AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar 'ın İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan kasabasında 3 dil bilen 24 yaşındaki muhtar adayı Yasemin Göktepe, "Beldede ilk kadın muhtar adayıyım. Mahallemiz için çalışacağım. Bildiğim 3 dili mahallemizin muhtarlığını dershaneye çevirip, tüm çocuklara öğreteceğim" dedi.Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan Belediyesinde ikamet eden 24 yaşındaki Yasemin Göktepe, Erciyes Üniversitesinde Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Üniversite okuduğu dönemde Kazakistan 'da Rus Dili Eğitimi alan Göktepe, azmiyle Rusça'nın yanına İngilizce ve Kazakça'da öğrendi. Eğitimlerini tamamladıktan sonra tekrar beldesi Kayıhan'a dönüş yapan Yasemin Göktepe şimdi öğrendiklerini köyünde yaşayan küçük çocuklara öğretmek istiyor. Bunu en güzel şekilde mahallesine muhtar seçilerek yapılabileceğini düşünen Göktepe, 31 Mart seçimlerinde Türbe Mahallesi'nden muhtar olabilmek için kolları sıvadı. Göktepe, şimdi kahvehane kahvehane, sokak sokak dolaşıp yerel seçimler için destek istiyor. Mahallesine muhtar olursa Göktepe, Kayıhan Beldesinin ilk kadın muhtarı olma unvanını kazanmış olacak."Bilgi birikimimi kadınlar ve çocuklarla paylaşacağım"Türbe Mahallesi'nin muhtarı olmak istediğini belirten Göktepe, şu ana kadar Kayıhan'da hiç kadın muhtarın olmadığını, eğer seçilirse kendisinin ilk kadın muhtar olacağını söyledi. Muhtar adayı Göktepe, "Erciyes Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatını bitirdim. 4 yıl Kayseri 'de 1 yıl da Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinde Rusça eğitimi aldım. Şu an Rusça, Kazakça ve İngilizce biliyorum. Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Kayıhan Kasabası Türbe Mahallesi'nde ilk kadın muhtar adayıyım. Muhtar olduğumda ilk amacım üniversite hayatımda kazandığım bilgi birikimimi kasabamızın çocuklarıyla kadınlarıyla paylaşmak olacak. Muhtar olursam eğer süreci kadınlara ve çocuklara yönelik geçirmeyi düşünüyorum. Muhtar odasında çocuklarla dershane şeklinde oda yapıp onlara öğretmenlik yapmak istiyorum. Öğrendiğim dilleri onlarla paylaşmak bildiklerimi onlara aktarmak istiyorum. İŞKUR ve Halk Eğitim Merkeziyle iletişime geçip kadınlarımıza yönelik projeler yapmak istiyorum. Aynı zaman çocuklarımızın okuma yazma bilmeyen ailelere okuma yazma öğretmek istiyorum. Kadınlarımızın yaptığı el işlerini sosyal medya üzerinden pazarlamak istiyorum. Bu sayede onların ekonomik özgürlüklerine katkı sağlayacağız. Muhtar odasında kadınlarla beraber vakit geçirmek istiyorum. Onlara yönelik çeşitli günler düzenlemek istiyorum. En azından toplumda birey olduklarını onlara hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı."Sokak kültürünü yeniden canlandıracağız"Sokak kültürünü yeniden canlandırmak istediğini kaydeden Göktepe, "Şu an teknoloji çağındayız çocuklarımızı kaybediyoruz. Çocuklarımızı yeniden hayata döndürmek istiyorum. Onları geçmişimizle barıştırmak istiyorum. Kültürümüzü geleneklerimizi oyunlarımızı yeniden öğretmek istiyorum. Sokak oyunlarını canlandıracağız. Yakan top, körebe ve diğer tüm sokak oyunlarını oynayacağız. Çocuklarımız bunları öğrenecek. Biraz olsun sosyal alemden uzaklaşmış olacaklar" diye konuştu.Mahalle sakini Veli Yavuz da kadın aday Yasemin Göktepe'ye başarılar diledi. Yavuz, "Kadın bir arkadaş muhtar adayı olmuş çıktığına sevindim. Allah yolunu açık etsin, daim etsin. Diğer rakiplere ve Yasemin'e başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.Mahalle sakinlerinden Ersan Özdemir ise muhtar adayı Göktepe'nin kazanması istediğini belirterek, her zaman destekçisi olacağını söyledi.