3 dilde koronavirüs uyarısı yapılıyor - Son Dakika
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3 dilde koronavirüs uyarısı yapılıyor

6 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentte 3 dilde koronavirüs uyarısı yaptırıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentte 3 dilde koronavirüs uyarısı yaptırıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması uygulaması dolayısıyla, sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara Türkçe, Kürtçe ve Arapça ikazda bulunuldu.

Kızıltepe ilçesinde Başak FM radyosu ile zabıta ve polis araçlarından 3 dilde yapılan anonslarda, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmaması istendi.

Ekipler sokak, park ve bahçelere çıkan çok sayıda kişiyi uygulama hakkında bilgilendirilip, kısıtlamaya uymayan vatandaşları araçla evlerine bıraktı.

Banklar kaldırıldı

Vatandaşların bir arada bulunmaması amacıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki banklar kaldırıldı, masalara şerit çekilerek piknik yapılmaması uyarısında bulunuldu.

Ekipler, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla lokantalar, restoran, pastane ve benzeri iş yerlerinde de denetim yaparken, Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler ise, vatandaşların yoğun olduğu yerlerde dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, Mardin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de gıda satışı yapan iş yerlerinde çalışanları, dikkat etmeleri gereken konularla ilgili bilgilendirdi.

Gıda ve Yem Şube Müdürü Kadri Özen, yaptığı açıklamada, "Ülke olarak hep beraber mücadele ederek bu işin üstesinden geleceğiz. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını istiyoruz." dedi.

3 dilde koronavirüs uyarısı yapılıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:08 Kaynak: AA

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