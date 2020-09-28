3 DMD hastası kardeşin Erzurumspor aşkı - Son Dakika

3 DMD hastası kardeşin Erzurumspor aşkı

3 DMD hastası kardeşin Erzurumspor aşkı -Kurdukları internet sitesinden seslerini duyuruyorlar -BB Erzurumspor için yaptıkları beste beğeni topluyor Erzurum'da yaşayan 3 kas hastası kardeşin Erzurumspor aşkı onları hayata tutunduruyor.

3 DMD hastası kardeşin Erzurumspor aşkı

-Kurdukları internet sitesinden seslerini duyuruyorlar

-BB Erzurumspor için yaptıkları beste beğeni topluyor

ERZURUM - Erzurum'da yaşayan 3 kas hastası kardeşin Erzurumspor aşkı onları hayata tutunduruyor. Yaptıkları beste ve müzik çalışmalarını kurdukları siteden yayınlayan DMD hastası kardeşlerin Erzurumspor için yaptıkları beste büyük beğeni topladı.

Yunus Taş (21), Yasin Taş ve Emin Taş çocukluk yıllarında yakalandıkları DMD hastalığı ile hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Baba emekli Köksal Taş evlatlarının müzik ve beste çalışmalarına destek olmak için onların her türlü isteğini yerine getirmek için yoğun çaba harcıyor.

Ortaokul mezunu olan üç çocuğunuda tedavi ettirmek için çalmadık kapı bırakmayan baba Köksal Taş, Hastalığın tedavisi olmadığı için büyük bir üzüntü yaşıyor.

Erzurum Yakutiye ilçesi Başçakmak Mahallesi'nde yaşayan Taş ailesi evlatlarının hayatını kolaylaştırmak için yoğun mücadele veriyor. Yürüyemeyen çocuklar anne ve babasının yardımıyla ihtiyaçlarını giderebiliyorlar.

Üçkardeş 2 yıldır sosyal medya üzerinden kurdukları site ile seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Üçkardeş birbirlerine destek olarak amatörce radyo yayıncılığı yapıyorlar. Yasin Taş yaptıkları beste v emüzik çalışmaları ile de takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını dile getirdi.

Taş kardeşlerin son olarak yaptığı Erzurumspor bestesi ise büyük beğeni topladı. BB Erzurumspor'un maçlarını kaçırmayan kardeşlerin Erzurumspor için hazırladıkları beste şöyle;

Şampiyon Erzurumspor

Gönlümüzün sevdasısın,

Doğunun en kralısın,

Mavi Beyaz aşkısın,

Şampiyon Erzurumspor,

Çift başlı kartalım uçar,

Süper Lige selam çakar,

Rakiplerin gözü korkar,

Şampiyon Erzurumspor,

Deplasmanda evinde mi,

Taraftarların seninleydi,

Kaybetsen de fark etmez ki,

Şampiyon Erzurumspor.

3 DMD hastası kardeşin Erzurumspor aşkı
3 DMD hastası kardeşin Erzurumspor aşkı
3 DMD hastası kardeşin Erzurumspor aşkı
3 DMD hastası kardeşin Erzurumspor aşkı

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Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 09:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 3 DMD hastası kardeşin Erzurumspor aşkı - Son Dakika

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