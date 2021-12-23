3. Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı - Son Dakika
Üye Girişi

3. Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı

23.12.2021 01:17

T. C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin himayelerinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, 04-05 Mart 2022 tarihlerinde Trabzon ilinde, Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nın 3. sü düzenlenecek.

T. C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin himayelerinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, 04-05 Mart 2022 tarihlerinde Trabzon ilinde, Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nın 3. sü düzenlenecek.

Üniversitemizin de "paydaş" olarak yer alacağı Kariyer Fuarına çok sayıda işletmenin katılması ve stant açması bekleniyor.

Fuar etkinlikleri çerçevesinde, iş ve staj başvuruları, kariyer ve istihdam ile ilgili çok sayıda konferans, panel ve sohbet oturumları gerçekleştirilecek.

Söz konusu etkinliğe tüm öğrencilerimiz davetlidir.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Doğu Karadeniz, Trabzon, Mart, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum 3. Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı - Son Dakika


Son Dakika
00:30 Motorine yeni bir zam geldi! Litre fiyatı 35 TL'yi geçti
00:26 Motorine okkalı bir zam daha! Litresi 35 lirayı aştı
00:09 Merkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı! Yerine gelen isimler belli oldu
00:05 Son Dakika: Merkez Bankası'nda 3 başkan yardımcısı görevden alındı! İşte yerlerine gelen yeni isimler
23:39 Taraftarlar İsmail Kartal'ı duygulandırdı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
23:34 Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! İsmail Kartal'ın taraftara verdiği tepki olay oldu
23:32 Didem Soydan'dan bir cesur poz daha! 'Baban utanmıyor mu?' sorusuna yanıtı bomba
23:24 Didem Soydan'dan bir cesur poz daha! "Baban utanmıyor mu?" sorusuna yanıtı bomba
23:01 Erzurum'da faytoncular yol kapattı, ortalık bir anda savaş alanına döndü
22:59 Erzurum'da yol kapatan faytoncular ile polis arasında arbede! Ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2023 02:29:15. #1.13#
SON DAKİKA: 3. Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement