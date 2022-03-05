"3. Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı" sona erdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ve Karadeniz Teknik Üniversitesinin (KTÜ) ev sahipliğinde Trabzon'da düzenlenen 3. Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı (DOKKAF'22) sona erdi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'nda dün başlayan fuara, Artvin Çoruh, Rize Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt, Gümüşhane, Avrasya, Trabzon ve Giresun Üniversitesinden binlerce öğrenci katıldı.

Meslek odaları, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile KOBİ'lerin de yer aldığı fuarda öğrenciler, iş verenlerle birebir görüşmeler yaparak, yüz yüze mülakata girip, kendilerini tanıtma ve firmaları tanıma fırsatı buldu.

Bu yıl "Yetenek Her Yerde" temasıyla düzenlenen organizasyonda üniversiteli gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, iş ve staj imkanlarına erişimde fırsat eşitliği sağlanması ve tüm gençlere birer yetenek olduklarının hissettirilmesi hedeflendi.

"Tek tek firmaları dolaştık, memnuniyetlerini gördük"

KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, AA muhabirine, ilk günden yoğun bir ilgi gören fuarın son gününde de aynı ilginin devam ettiğini söyledi.

Fuardan herkesin memnuniyetle ayrılacağını ifade eden Okumuş, "Fuara 15 bin civarında bir katılım olmuş. Öğrencilerimiz yoğun şekilde katılıyorlar. 30'dan fazla etkinlik yapıldı. Bu etkinlikleri de çok sayıda öğrencimiz takip etti. Tek tek firmaları dolaştık, memnuniyetlerini gördük. Yine öğrencilerimize soruyoruz, onlar da memnunlar." diye konuştu.

Organizasyonun, işverenler ile staj ve iş imkanı arayan gençlerin bir araya getirilmesi bakımında önemine değinen Okumuş, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Okumuş, üçüncüsü düzenlenen fuarın geleneksel hale geldiğini, katılımcı sayısının da her geçen yıl arttığını dile getirdi.

KTÜ Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hülya Kalaycıoğlu da fuarın, öğrencilerin kariyeri açısından iyi bir etki yarattığına inandığını belirterek, "Öğrencilerimiz kendi mesleklerine ait tüm detaylarla özel şirketler ve devlet kurumlarıyla karşılaştılar. Güzel etkileşimler oldu. Yeni atölyeler ve yeni çalışmalar planlıyoruz. Çok güzeldi. Etkinliklerimiz etki ve fark yarattı. Eminim öğrencilerimiz için hayat, farklı bir gözle bakılacak hale geldi." ifadelerini kullandı.