3. Dönem İl Koordinasyon Toplantısı, sosyal mesafe kurallarıyla yapıldı - Son Dakika

Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde oturma düzeni ile düzenlenen 3. Dönem İl Koordinasyon Toplantısı'nda kurumların İl Koordinasyon Merkezi'nden talepleri dinlendi. - KAYSERİ

Toplantı açılışında konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç , pandemiden dolayı toplantıların yapılamadığını ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde kurumların koordinasyona ihtiyaç duyulan taleplerinin konuşulacağını söyledi.

Kayseri İl Koordinasyon Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç ve Kayseri'de faaliyet gösteren kurum yetkilileri katıldı.

Kayseri 3. Dönem İl Koordinasyon Toplantısı, sosyal mesafe kuralarına uygun olarak yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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