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3. doz aşı kararı ABD'de tartışma yarattı: Sadece 65 yaş ve üzeri vatandaşlara gerekli - Son Dakika

3. doz aşı kararı ABD'de tartışma yarattı: Sadece 65 yaş ve üzeri vatandaşlara gerekli

18.09.2021 09:55

ABD Gıda ve İlaç Dairesi Danışma Kurulu, Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının 3. doz olarak uygulanması fikrini tartıştı. Kurul, üçüncü dozun geniş çaplı olarak değil, yalnızca 65 yaş üstü ve yüksek risk grubundaki kişilere uygulanması gerektiğini belirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın birçok noktasına aşı uygulaması başladı. İlk iki doz aşıları vatandaşlarına uygulayan ülkelerin bir bölümü hatırlatma dozu adı altında 3. doz aşı uygulamasına geçti. Bu durum, ülkemiz için de geçerli oldu.

3. DOZ TARTIŞMASI YAŞANIYOR

Bunların yanı sıra Delta vb. ortaya çıkan yeni mutasyonlar aşıların etkinliğini sorgulatırken, BioNTech'in de dahil olduğu mRNA aşılarında üçüncü doz tartışması sürüyor.

ABD'DE SADECE YAŞLILAR İÇİN KARAR ÇIKTI

Söz konusu tartışmayla ilgili ABD Gıda ve İlaç Dairesi Danışma Kurulu, kritik bir karara vardı. Üçüncü doz aşılarla ilgili incelemelerini tamamlayan kurul, beklentinin aksine çok küçük bir grup için Pfizer-BioNTech aşısına onay verdi.

DAHA FAZLA VERİYE İHTİYAÇ VAR

65 yaş ve üstü ile yüksek risk grubundaki kişiler koronavirüs aşılarında üçüncü doz için uygun görüldü. Kurulda yapılan oylamada 18 üyeden 16'sı üçüncü dozun geniş çaplı kullanımını reddetti. İki doz aşının halen koruyuculuk açısından yeterli olduğu belirtilirken, 16 yaş ve üstü kişiler için daha fazla veriye ihtiyaç olduğu belirtildi.

Danışma Kurulu'nun kararları FDA açısından bağlayıcı olmasa da, genel olarak tavsiye niteliğindeki karara uyuluyor. FDA'nın kısa süre içerisinde üçüncü doz kararını açıklaması bekleniyor.

3. doz aşı kararı ABD'de tartışma yarattı: Sadece 65 yaş ve üzeri vatandaşlara gerekli

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Son Dakika Dünya 3. doz aşı kararı ABD'de tartışma yarattı: Sadece 65 yaş ve üzeri vatandaşlara gerekli - Son Dakika Dünya


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