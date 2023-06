3.DOZ AŞISINI YAPTIRAN VALİ PEHLİVAN ŞIRNAKLI HEMŞERİLERİMİZE BİR KEZ DAHA ÇAĞRIDA BULUNDU: "TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN LÜTFEN AŞINIZI YAPTIRIN!"

Koronavirüsle mücadelede en etkili yöntem olan aşılama çalışmaları kapsamında aşı sırası gelen Valimiz Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi ile birlikte İlimiz Sanat Sokağında bulunan Covid 19 Aşı İstasyonunu ziyaret ederek 3. doz aşılarını yaptırdı.

Aşı İstasyonunda devam eden aşılama çalışmaları hakkında İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük'ten bilgiler alan Vali Pehlivan, aşı istasyonuna gelen vatandaşlarla da bir süre görüştü.

Aşılama çalışmalarını takip eden basın mensuplarına konuşan Vali Pehlivan,

"Koronavirüse karşı mücadelede en etkili yöntem olarak uygulanmakta olan aşılama sürecinde, İlimizde kurmuş olduğumuz aşılama noktalarında, sağlık çalışanlarımızın yürütmekte olduğu çalışmaları bir kere daha yerinde gördük. Bu vesileyle de hem kendim hem de eşim, süremizin ve sıramızın gelmesi hasebiyle 3. Doz aşılarımızı yaptırdık.

İlimizde bugün itibariyle vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 64'ü aşılanmış durumdadır. İnşallah 1-2 gün içerisinde yüzde 65 seviyesine ulaşacağız. Bu demek oluyor ki şu an turuncu kategoride olan İlimiz, 1-2 gün içerisinde sarı kategoriye geçecek. Tabi bunun bir adım ötesi var, mavi kategoriye geçmek. Bunun için de aşılama oranımızı yüzde 75 seviyesine çıkarmamız gerekiyor. Yoğun bir gayret, yoğun bir çalışma temposu var; aşı çalışması sahada kesintisin bir şekilde devam ediyor. Şırnak İlimiz genelinde kurmuş olduğumuz, yaklaşık 400 sağlık çalışanımızın vazife yaptığı mobil ekiplerimiz İlimizin her noktasında, her yerinde, dört bir köşesinde aşılama faaliyeti yürütüyorlar.

Şırnaklı hemşehrilerimden bir kere daha istirham ediyorum: Aşı yaptırmayan hemşehrilerimiz; lütfen aşılarınızı yaptırın. Gelişmeleri takip ediyorsunuz. Aşısını yaptırmayan vatandaşlarımızın virüse yakalandıklarını ve yakalandıktan sonra da hastaneye gittiklerini hatta yoğun bakıma kadar ilerleyebilen süreci çekmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. İstatistiksel olarak da hastaneye yatanların, yoğun bakıma yatanların büyük bir çoğunluğu, yüzde 90 seviyesinin üzerinde aşısını yaptırmayan vatandaşlarımızdan oluşuyor. Her yaş grubundan vatandaşımızın koronavirüse yakalandığını ve ağır geçirebildiğini görüyoruz. Özellikle de genç vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin bu konuda azami hassasiyet göstermeleri gerekiyor. İlimizde 60-65 yaş üstü vatandaşlarımızda aşılama oranını yüzde 70-80'lere çıkarmış durumdayız. Ancak genç nüfusta henüz aynı şeyi söyleyemiyoruz. O yüzden her defasında bütün sağlık çalışanlarımızla birlikte tekrarlıyoruz, teşvik ediyoruz, çağrıda bulunuyoruz. Gençlerimizin, özellikle de hedef kitle içerisinde bulunan 17 yaş ve üstü gençlerimizin muhakkak en kısa sürede aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Her zaman vurguluyoruz, öncellikle kendi sağlıkları için, ailelerinin sağlığı için ve bütünüyle toplum sağlığı için muhakkak aşılarımızı yaptıralım.

Aşı tedarikinde sıkıntı yok. Şu an hem burada gördüğünüz gibi oluşturulan aşı noktalarında hem de sağlık birimlerimizde hummalı bir şekilde, gece geç saatlere kadar aşılama faaliyeti devam ediyor. Örneğin burada konuşlu bulunan aşılama noktamız, bugün gece 12'ye kadar aşı faaliyetini sürdürecek. Dolayısıyla vatandaşlarımızın erişme problemi yok. Şu an 30'a yakın aşılama noktamız var. Randevu almak isteyen vatandaşlarımız sağlık birimlerinde, diğer vatandaşlarımız da İlimizin her yerinde, özellikle işlek caddelerde rastlayacakları bu aşılama noktalarında aşılarını rahatlıkla yaptırabilirler.

Nasıl ki koronavirüsle mücadele sürecinde en düşük vaka ile mavi şehir olmayı Şırnak olarak başardıysak bu konuda da, sağlık çalışanlarımızın üstün gayretleri ve Şırnaklı hemşehrilerimizin de duyarlılığıyla inanıyorum ki önce sarı kategoriye, daha sonra da mavi kategoriye ulaşacağız. Eylül ayında okulların açılma süreci, sosyal hayatın tamamen normale dönmesi gibi inşallah hep birlikte arzu ettiğimiz, istediğimiz ve beklediğimiz neticeleri hep birlikte göreceğiz.

Ben bu vesileyle özveriyle ve fedakarlıkla görev yapan, yaylalara kadar, mezralara kadar gidip vatandaşlarımızı aşılayan sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu süreçte iş birliği yapan bütün kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da aşı konusunda azami hassasiyet göstermeleri hususunda tekrar çağrıda bulunuyor, aşı yaptırmayanların da bir an evvel aşılarını yaptırmalarını rica ediyorum. " dedi