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3 DOZ SİNOVAC ARDINDAN BEKLEYİP TURKOVAC AŞISINI YAPTIRDI - Son Dakika

3 DOZ SİNOVAC ARDINDAN BEKLEYİP TURKOVAC AŞISINI YAPTIRDI

30.12.2021 12:36

YERLİ Covid-19 aşısı Turkovac'ın Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde uygulanmasına başlandı.

YERLİ Covid-19 aşısı Turkovac'ın Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde uygulanmasına başlandı. Daha önce 3 doz Sinovac olduğunu söyleyen İsmail Koç (63), 1 hafta bekleyip, Turkovac olmaya geldiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bugünden itibaren şehir hastanelerinde Turkovac aşısının yapılacağını duyurmasının ardından randevularını alan vatandaşlar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne gelerek, aşılarını oldu.

Aşı olacak vatandaşlara ön bilgilendirmede bulunan Hastane Başhekim Yardımcısı Ali Korhan Sığ, 'Turkovac aşısı, bilim adamlarımızın uzun bir çalışması sonucu ortaya çıktı. Tamamen yerli ve milli bir aşımızdır. Uzun bir zamandır, hastanemizin de katıldığı Türkiye genelinde büyük bir çalışma oldu. Hala da bu devam ediyor ama öncesindeki veriler çok güçlü olduğu için biz acil kullanım onayı alabildik. Siz de bunun için geldiniz ve aşınızı olacaksınız. Hatırlatma dozu olarak alacaksınız. İnşallah Covid'i bu şekilde atlatırız. Herkesi sizin gibi aşı olmaya davet ediyoruz. İyi ki geldiniz. Siz de çevrenizdeki herkesi aşı olmaya davet edin' dedi. Daha önce 3 doz Sinovac aşısı olduğunu söyleyen İsmail Koç, milli aşının yapılacağını duyunca, aşı zamanının gelmesine karşın 1 hafta beklediğini söyledi. Koç, 'Türk aşısı' çıkacak denince bekledim. İnşallah vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olur. Bilim adamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Büyük gurur duyduk. Bilim adamlarımıza ve onları desteklediği için Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim? diye konuştu.

GÖRÜNÜT DÖKÜMÜ

- TURKOVAC aşı uygulama servisinden genel ve detay görüntü

-Aşı kaydından detay görüntü

-Aşı uygulamasından genel ve detay görüntü

-Başhekim Yardımcısı Ali Korhan Sığ'nın hasta bilgilendirmesi

-TURKOVAC aşısı için bekleyen İsmail koç açıklaması

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)

3 DOZ SİNOVAC ARDINDAN BEKLEYİP TURKOVAC AŞISINI YAPTIRDI
3 DOZ SİNOVAC ARDINDAN BEKLEYİP TURKOVAC AŞISINI YAPTIRDI
3 DOZ SİNOVAC ARDINDAN BEKLEYİP TURKOVAC AŞISINI YAPTIRDI
3 DOZ SİNOVAC ARDINDAN BEKLEYİP TURKOVAC AŞISINI YAPTIRDI
3 DOZ SİNOVAC ARDINDAN BEKLEYİP TURKOVAC AŞISINI YAPTIRDI
3 DOZ SİNOVAC ARDINDAN BEKLEYİP TURKOVAC AŞISINI YAPTIRDI
3 DOZ SİNOVAC ARDINDAN BEKLEYİP TURKOVAC AŞISINI YAPTIRDI

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Şehir Hastanesi, Koronavirüs, TURKOVAC, Sinovac, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 DOZ SİNOVAC ARDINDAN BEKLEYİP TURKOVAC AŞISINI YAPTIRDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 DOZ SİNOVAC ARDINDAN BEKLEYİP TURKOVAC AŞISINI YAPTIRDI - Son Dakika
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