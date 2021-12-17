3 dozda tarihi geçmiş aşı kullanıldığı iddiası gündem oldu - Son Dakika

Hatırlatma dozu olarak da bilinen 3. doz aşısını yaptırmak isteyen gazeteci İskender Baydar, bugün gittiği Beykoz Devlet Hastanesi'nde, sırada beklediği esnada bir kadının 'aşıların tarihi geçmiş' demesi üzerine kendisine yapılmak istenen aşının son kullanma tarihinin de üzerinden 6 gün geçtiğini fark etti.

"SON KULLANMA TARİHİNDEN 9 AY SONRASINA KADAR ETKİSİ DEVAM EDİYOR"

Baydar, sorması üzerine hastanedeki görevlilerin kendisine, "Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelere gönderilen yazıda, aşının son kullanma tarihinden 9 ay sonrasına kadar etkisinin devam ettiğinin bildirildiğini" söylediklerini aktardı. Bu olay sonrası aşı yaptırmaktan vazgeçtiğini ifade eden Baydar, "Marketten nasıl ki son kullanma tarihi geçen bir ürünü almıyorsak, aşının da üzerinde yazan tarih bizim için önemli olmalıdır" sözlerine yer verdi.

BEKLEYENLERİN YARISI VAZGEÇTİ

Sırada bekleyen yaklaşık 150 kişinin olduğunu dile getiren Baydar, durumu anlattıktan sonra, son kullanma tarihi geçmiş olduğu için bekleyenlerin yarısının aşı yaptırmaktan vazgeçtiğini söyledi. Tarihi geçmiş aşının fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaşan Baydar, Bakanlığın bu konuda bilimsel bir açıklama yapması gerektiğini sözlerine ekledi.