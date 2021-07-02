3. Dozu Aşı Çadırında Yaptırdık - Son Dakika

Sağlık çalışanlarımız her koşulda vatandaşlarımızın sağlığı için büyük bir fedakarlık ve özveri ile sağlık kuruluşlarımızın dışında iskele meydanına kurulan aşı çadırında aşılama faaliyetlerine devam ediyor.

Vali İlhami AKTAŞ, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iskele meydanında kurulan Covid-19 Aşı Uygulama Noktasında koronavirüs aşısının 3. dozunu yaptırdı.

Çanakkale genelinde yürütülen aşılama çalışmalarının sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirten Vali İlhami AKTAŞ, "Vatandaşlarımızı aşı olmaya teşvik etmek ve kolayca aşı olmalarını sağlamak amacıyla aşı çadırı kurduk, sağlık çalışanlarımız hem kurumlarında hem de sahada vatandaşlarımızın sağlığı için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyorlar. Biz de elimizden gelen fedakarlığı yaparak sağlık çalışanlarımıza yardımcı olalım. Aşı sırası gelen bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya bekliyoruz" diye konuştu.