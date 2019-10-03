Son Dakika Haberleri: 3 ekim perşembe dha spor gündemi
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3 ekim perşembe dha spor gündemi

1 saat önce

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz: Türk judosunu kurtaracak genç bir yapı var"Ümit takım, gelecek adına umut verici""Olimpiyata şu an 6 kotamız var""81 ilde 81 okulda judo projemizi başlattık""Judonun ön planda olduğu 'Keşfedilmemiş Çocuklar' filmini izleyin"BEŞİKTAŞ19.

3 ekim perşembe dha spor gündemi, System.String[]

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz: Türk judosunu kurtaracak genç bir yapı var
"Ümit takım, gelecek adına umut verici"
"Olimpiyata şu an 6 kotamız var"
"81 ilde 81 okulda judo projemizi başlattık"
"Judonun ön planda olduğu 'Keşfedilmemiş Çocuklar' filmini izleyin"
BEŞİKTAŞ
19.55 Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki ikinci hafta maçında, İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers'ı ağırlayacak.
19.55 Gruptaki diğer mücadelede Braga (Portekiz) ile Slovan Bratislava (Slovakya) karşı karşıya gelecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
19.55 Turuncu lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Alman takımı Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek.
19.55 Grupta Wolfsberger (Avusturya) ve Roma (İtalya) diğer maçta puan mücadelesi verecek.
TRABZONSPOR
22.00 Bordo mavililer, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında, İsviçre temsilcisi FC Basel ile karşılaşacak.
22.00 C Grubu'ndaki diğer maçta Krasnodar (Rusya) ve Getafe (İspanya) kozlarını paylaşacak.
GALATASARAY
Sarı kırmızılı takım Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürecek.
FENERBAHÇE
Sarı lacivertli ekip, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
11.00 Kupada 4'üncü eleme turu kura çekimi yapılacak.
FUTBOL
PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ
17.50 Astana (Kazakistan) - Partizan (Sırbistan)
19.55 Young Boys (İsviçre) - Rangers (İskoçya)
19.55 Feyenoord (Hollanda) - Porto (Portekiz)
19.55 CSKA Moskova (Rusya) - Espanyol (İspanya)
19.55 Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan)
19.55 Saint-Etienne (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)
19.55 Olexandriya (Ukrayna) - Gent (Belçika)
19.55 AZ Alkmaar (Hollanda) - Manchester United (İngiltere)
22.00 Sevilla (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
22.00 Dudelange (Lüksemburg) - Karabağ (Azerbaycan)
22.00 Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)
22.00 Lugano (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - LASK (Avusturya)
22.00 Rosenborg (Norveç) - PSV (Hollanda)
22.00 Celtic (İskoçya) - Cluj (Romanya)
22.00 Lazio (İtalya) - Rennes (Fransa)
22.00 Arsenal (İngiltere) - Standard Liege (Belçika)
22.00 Vitoria (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
BASKETBOL
Turkish Airlines EuroLeague'de sezon açılıyor
22.00 Real Madrid - Fenerbahçe Beko
FIBA Kadınlar EuroCup Eleme Turu Rövanş Maçı
19.00 Kayseri Basketbol - Spartak Noginsk (İlk maçı temsilcimiz Rusya'da 81-67 kazanmıştı)


Portekiz, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:20 Kaynak: DHA
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