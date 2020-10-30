3 erik 40, kilosu 800 liraya satılıyor

Eriğin kilo fiyatı çeyrek altınla yarışıyor

ESKİŞEHİR - Yaz aylarında kilosu 4-5 liraya kadar inen yeşil eriğin fiyatı şimdi altınla yarışırken, Eskişehir'de 50 grama denk gelen 3 tane yeşil erik 40 liraya, kilosu ise 800 liraya satılıyor.

Yeşil eriğin kilogram fiyatı neredeyse çeyrek altını geçiyor. Sadece birkaç ay önce pazar veya marketlerde kilosu 4-5 liradan satılan yeşil eriğin sezonun bittikten sonra şimdi, 3 tanesi 40 liraya satılıyor. Yaklaşık 50 gramlık 3 tanesinin fiyatı 40 lirayken, kilosu 800 lirayı buluyor. Artık kimsenin kilo ile satın almadığı eriğin yüksek fiyatı çeyrek altını geçiyor. En çok hamile kadınları için aldığı için 'Hamile eriği' olarak da bilinen erik, şuan sadece insanların özel ihtiyaçlarını karşılıyor. Hamile kadınların yanında ölümcül hastalığa yakalayan insanların son isteklerini yerine getirmesi için vatandaşlar il dışından gelerek bu eriğe talep ediyor. Bu dönemde Türkiye'de yetişmeyen yeşil erik, Latin Amerika ülkesi olan Şili'den getirildiği için fiyatlar bu derecede pahalı olduğu dile getiriliyor.

Yaklaşık 30 yıldır Eskişehir Kurtuluş Kapalı Pazarında manav olarak bulunan Emin Özkaya, bu erikler hakkında konuştu. Emin Özkaya, "Bu erikleri 15 seneden beri Eskişehir'de satıyorum. Bu hasta insanlar için getirttiriyorum. Özellikle hamileler için getirtiyorum, bütün kış ayında oluyor. 10-11'inci ayda başlıyor 3'üncü aya kadar sürüyor. Yenisi çıkana kadar bizde yeşil erik mevcut. Bunu özel olarak getirtiyorum, bu erik İstanbul'dan bana geliyor. İstanbul'a da Mersin'den geliyor. Mersin kesildiği zaman da Şili'den geliyor, yurtdışından İstanbul'a geliyor, İstanbul'dan bir arkadaş var dağıtım yapıyor. Bu yeşil erik önderliğinde taze kiraz, taze şeftali ve kayısı olmak üzere bütün hastalara hitap edebilecek şeyleri kışın burada bulabiliyoruz ve temin edebiliyoruz. İlk veya ikinci hamile kalanlar bayanlar için çok önemli bir şey. Aşerdikleri zaman bu eriği bulmak zorundalar. Kanser hastalarımız var son istekleri veyahut da gözünün önüne ekşi ekşi bu eriği gözünde canlandırıyor. Bu eriği burada bulunduruyoruz hamileler içinde bulunduruyoruz. Bunu zevkle vatandaşlar alıp yiyenler var yani" şeklinde konuştu.

Kilosu 800 lira

Kış boyunca pahalı fiyatta da olsa ihtiyaç olana erik yetiştiren manav Emin Özkaya, sattığı ürün hakkında detay bilgiler paylaştı. Özkaya, ""Bu erik bize kargoyla geliyor. Aşırı bir para talep etmiyoruz, geldiği gibi satmaya çalışıyoruz, vatandaş yararlansın diye. Üç tane 40 lira şuanda ama üç tanesi 30 liraya da gelecek on gün sonra veyahut da 4 tanesi 30 lira olur. Bu geliş şekline, üretim şekline bağlı. Şuan da gelen paketlerimiz ellişer gram ağırlığında oluyor, kilosu 800 liraya geliyor. Alanlar kiloyla da alabilir ama alan çok nadir oluyor. Devamlı paketle sattığımız için şuan da 40 liraya satıyoruz ama ilerleyen günlerde 600 liraya gelir kilosu. 200 lira bir oynama oluyor yani" diye belirtti.

İl dışından de geliniyor, kargo ile da isteniyor

Sosyal medya üzerinde yapılan reklamlardan haberdar olan vatandaşlar, sadece Eskişehir'den değil, çevre illerden de gelip bu eriğe talep ediyor. Bu konuda konuşan Özkaya, "İnternetten duyan var, kulaktan duyan var. Bursa'dan, Afyon'dan, Uşak'tan, Kütahya'dan gelen var, komşu illerden gelen var. Geçen hafta Konya'dan geldi adam. Burdur'dan gelen var, internette bizim sitemiz var, siteye girdiklerinde veyahut da istedikleri zaman direkt bize yönlendiriyor kişiler, özel arabasıyla gelip alanlar var. Mesela 10 paket alıyor,15 paket alıyor 10 paketi düzenli olarak alıyor alanlar. Devamlı alıyorlar yani" diye anlattı.

Vatandaş fiyatı yine normal buldu

Yeşil eriğin kilosu 800 lirayı bulurken, bazı vatandaşları bu sezon için bu fiyatı da normal buldu. Eskişehirli Reşit Polat, yüksek fiyattan dolayı erik alamazsa da, ihtiyacı olanlar için bu bir ilaç ve bunun için fiyatlar da yüksek olduğunu ifade etti. Polat, "Üç tane erik 40 lira, mesela 40 lira bize çok pahalı geliyor; ama hamilemiz varsa, ölecek hastamız varsa, canı erik istiyorsa bunu mecbursun almaya. Artı bu serada yetişiyor, şimdi bu seradan ziyade bunu Avrupa'dan getirtmiş olsak 100 TL sadece kargo ücreti ödeyeceğiz. Şili'den, Latin Amerika'dan geldiği için 40 lira ama aslında normal bir fiyat. Zaten bu eriği alacak olanlar, ihtiyacı olanlar alıyor. Hastası olanlar alıyor başka türlü durup dururken 40 liraya bu erik alınmaz. Bir nevi ilaç niyetine alınıyor" dedi.