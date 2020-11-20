3. Etap Raylı Sistem çalışmaları Falez Kavşağı'nda - Son Dakika

3. Etap Raylı Sistem çalışmaları Falez Kavşağı'nda

20.11.2020 11:46
3. Etap Raylı Sistem çalışmaları Falez Kavşağı'nda, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 3. Etap Raylı Sistem Hat çalışmaları devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 3. Etap Raylı Sistem Hat çalışmaları devam ediyor. Projenin önemli noktalarından Tarık Akıltopu Caddesi ile Sakıp Sabancı Bulvarı kesişim kavşağında (Falez Kavşağı) ray montajı çalışmaları başladı.

Kent içi toplu ulaşıma büyük rahatlık sağlayarak Varsak'ı Otogar, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi ile şehir merkezine bağlayacak Büyükşehir Belediyesi'nin 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde Konyaaltı Meteoroloji Kavşağı'ndan Otogar Kavşağı'na kadar tüm etaplarda çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor.

Dumlupınar'dan müzeye raylar bağlanıyor

Büyükşehir Belediyesi'nin 3. Etap Raylı Sistem çalışmaları kapsamında Tarık Akıltopu Caddesi ile Sakıp Sabancı Bulvarı kesişim kavşağında (Falez Kavşağı) ray montajı çalışmaları başladı. Konyaaltı Meteoroloji Kavşağı ile Müze Kavşağı arasında ray imalatları devam ederken, Falez Kavşağı'na kadar bölümde ise ray imalatları tamamlandı. Şu an çalışmaların başladığı Falez Kavşağı içerisindeki ana göbeğin olduğu bölgede ise çalışmaların Aralık ayının ilk haftasına kadar ray ve asfalt imalatlarıyla birlikte tamamlanması hedefleniyor. Falez Kavşağı'ndaki çalışmaların tamamlanmasıyla ASAT Genel Müdürlüğü binası önündeki tünel girişinden Müze Kavşağı'na kadar kesintisiz olarak raylar bağlanmış olacak.

Otogar bölgesinde çalışma

Falez Kavşağı'ndan Eğitim Araştırma Hastanesi Kavşağı'na kadar olan bölümde rayların içerisindeki dolgu beton işlemleri tamamlanırken parke imalatlarına başlandığını belirten yetkililer, güzergah üzerindeki istasyonların da ince işlerinin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Proje kapsamında Otogar bölgesine kadar olan bölümde tüm işlerin tamamlandığı, tramvay güzergahı üzerindeki üst geçitlerde asansör ekipmanlarının montajının başlayacağını belirtildi. Dumlupınar Bulvarı'nın otogar kavşağı göbeğindeki bölgede kazı devam ediyor. Batı Gar'da ise peron katında çalışmalar sona yaklaşırken, iki katlı otopark için imalatlar devam ediyor. Peron ve yolcu katındaki ince işlere başlandı. Batı Gar'dan 1. Aşamaya olan yaya bağlantı tünelinin kazısı tamamlandı. - ANTALYA

3. Etap Raylı Sistem çalışmaları Falez Kavşağı'nda
3. Etap Raylı Sistem çalışmaları Falez Kavşağı'nda
3. Etap Raylı Sistem çalışmaları Falez Kavşağı'nda
3. Etap Raylı Sistem çalışmaları Falez Kavşağı'nda
3. Etap Raylı Sistem çalışmaları Falez Kavşağı'nda
3. Etap Raylı Sistem çalışmaları Falez Kavşağı'nda

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sakıp Sabancı Bulvarı, Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 3. Etap Raylı Sistem çalışmaları Falez Kavşağı'nda - Son Dakika


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