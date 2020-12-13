3. Etap Raylı Sistem'de Kepez Konyaaltı Caddesi raylarla bağlandı - Son Dakika

3. Etap Raylı Sistem'de Kepez Konyaaltı Caddesi raylarla bağlandı

13.12.2020 10:19
3. Etap Raylı Sistem'de Kepez Konyaaltı Caddesi raylarla bağlandı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nin önemli noktalarından Falez Kavşağı, ray montaj ve asfalt imalatının tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nin önemli noktalarından Falez Kavşağı, ray montaj ve asfalt imalatının tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı. Konyaaltı Caddesi Meteoroloji Kavşağı ile Otogar Kavşağı 5.5 km'lik ray imalatı ile birbirine bağlandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım ağına güç kazandıracak Varsak'ı Otogar, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi ile şehir merkezine bağlayacak 3. Etap Raylı Sistem Projesi çalışmaları Otogar Kavşağı'ndan Konyaaltı Caddesi arasında hızla devam ediyor.

Falez, hastane ve meltem hazır

Proje kapsamında Tarık Akıltopu Caddesi ile Sakıp Sabancı Bulvarı kesişim kavşağı (Falez Kavşağı), ray montajı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmıştı. Falez Kavşağı içerisindeki ana göbeğin olduğu bölgede aralıksız süren çalışmalar sonuncunda ray ve asfalt imalatı çalışmaları tamamlanarak trafiğe açıldı. Konyaaltı Caddesi Meteoroloji Kavşağı'nda ise ekiplerin dolgu betonu ve parke imalat çalışmaları sürüyor. Raylı Sistem güzergahı üzerindeki son durak olacak Müze Durağında ise kanopi imalatları devam ediyor. Yetkililer, projedeki önemli dönemeçlerden biri olan Meltem- Hastane ve Falez Kavşağı arasında tüm çalışmaların tamamlandığını ifade etti.

5,5 kilometrelik kesintisiz hat

Falez Kavşağı'ndaki çalışmaların tamamlanmasıyla ASAT Genel Müdürlüğü binası önündeki tünel girişinden Müze Kavşağı'na kadar olan 5.5 km'lik raylar kesintisiz olarak bağlanmış oldu. 3. Etap Raylı Sistem Projesi kapsamında Otogar Kavşağı altında 1. ve 3. Aşama Raylı Sistem Hatlarını birleştirecek tünel bağlantı hatlarında betonarme işleri sürüyor. Batı Gar'da ise peron ile bilet katında ince işler, otopark katlarında ise beton işleri devam ediyor. - ANTALYA

3. Etap Raylı Sistem'de Kepez Konyaaltı Caddesi raylarla bağlandı
3. Etap Raylı Sistem'de Kepez Konyaaltı Caddesi raylarla bağlandı
3. Etap Raylı Sistem'de Kepez Konyaaltı Caddesi raylarla bağlandı
3. Etap Raylı Sistem'de Kepez Konyaaltı Caddesi raylarla bağlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Caddesİ, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 3. Etap Raylı Sistem'de Kepez Konyaaltı Caddesi raylarla bağlandı - Son Dakika


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