Son Dakika Haberleri: 3. Etap Raylı Sistem'de raylar döşenmeye başladı
Son Dakika Güncel 3. Etap Raylı Sistem'de raylar döşenmeye başladı - Son Dakika

3. Etap Raylı Sistem'de raylar döşenmeye başladı

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi 3. Etap Raylı Sistem hattında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

3. Etap Raylı Sistem'de raylar döşenmeye başladı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi 3. Etap Raylı Sistem hattında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hattın Otogar ile Akdeniz Üniversitesi Meltem kapısı arasını kapsayan Dumlupınar Bulvarı bölümünde raylar döşenmeye başladı. Üniversite ile Meltem Mahallesi arasına da yeni kavşak yapılıyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Varsak'ı Otogar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile şehir merkezine oradan da Havalimanı ve Aksu'ya bağlayan 3'üncü Etap Raylı Sistem Hattı'nın Otogar- Meltem etabında raylar döşenmeye başladı. Yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarının ardından ray montajı ve hat beton dökümleri yapılıyor.


Üniversite önüne yeni kavşak


Akdeniz Üniversitesi Meltem kapısı önünde de katlı kavşak çalışmaları başladı. Öğrencilerin yoğun olarak kullandığı Meltem kapısında yaya güvenliği göz önünde tutularak projelendirilen katlı kavşak çalışmasında araç trafiği üstten akacak. Otogar istikametinden gelecek raylı sistem ise Meltem Mahallesi'ne hemzemin olarak bağlanarak Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kadar uzanacak. Etap çalışmaları kapsamında Dumlupınar Bulvarı- Ulusoy Caddesi kesişimi ve Akdeniz Üniversitesi- Jandarma arası olmak üzere iki farklı noktada yürüyen merdivenli ve asansörlü yaya üstgeçidi çalışmaları da devam ediyor. 3. etabın son bölümünde çalışmaların 2020 yılı içerisinde tamamlanarak hizmet vermeye başlaması planlanıyor. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:30 Kaynak: İHA
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