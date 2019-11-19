3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde katlı kavşak çalışması başlıyor

Antalya ulaşımına büyük katlı sağlayacak olan 3. Etap Raylı Sistem Projesinde Dumlupınar Bulvarı ile Meltem Bulvarı kesişim kavşağında katlı kavşak çalışmaları yarın başlıyor. Çalışma kapsamında sürücülerin ulaşımda sıkıntı yaşamaması için alternatif güzergahlar kullanılacak.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada3. Etap Raylı Sistem çalışmaları kapsamında Dumlupınar Bulvarı ile Meltem Bulvarı kesişimi kavşağında katlı kavşak çalışmaları başlıyor. 20 Kasım Çarşamba günü başlayacak çalışmalar nedeniyle sürücülerin ulaşımda sıkıntı yaşamaması için yeni düzenleme yapıldı.



Dumlupınar Bulvarı üzerindeki trafik akışı yan yollar üzerinden tek yönlü olarak sağlanacak. Antalyaspor Kavşağından, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine gidecek araçlar; Dumlupınar Bulvarı doğu yan yolunu kullanarak İller Bankası yonca kavşağından güney istikamete dönerek Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ulaşabilecek. Yetkililer vatandaşın mağdur olmaması ve trafik akışının sürekliliğinin sağlanması açısından yönlendirme levhalarını dikkate almaları konusunda uyarıda bulundu. - ANTALYA