3. Etap Raylı Sistem Projesi tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3. Etap Raylı Sistem Projesi tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika

3. Etap Raylı Sistem Projesi tüm hızıyla devam ediyor

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi 3. Etap Raylı Sistem Projesi çalışmaları kapsamında karayolu köprülü kavşak çalışmalarına engel oluşturan Meltem yaya üst geçidini kaldırıldı.

3. Etap Raylı Sistem Projesi tüm hızıyla devam ediyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi 3. Etap Raylı Sistem Projesi çalışmaları kapsamında karayolu köprülü kavşak çalışmalarına engel oluşturan Meltem yaya üst geçidini kaldırıldı. Yayaların Akdeniz Üniversitesi'ne güvenli olarak geçişini sağlamak adına geçici tüp geçit yerleştirildi.


Büyükşehir Belediyesi, 3'üncü Etap Raylı Sistem Hattı'nın Otogar-Meltem etabında çalışmalara aralıksız devam ediyor. Dumlupınar Bulvarı'ndaki ray imalatlarında sona


yaklaşılırken, Akdeniz Üniversitesi önünde katlı kavşak çalışmaları hummalı bir biçimde yürütülüyor.


Akdeniz Üniversitesi Meltem kapısı önündeki katlı kavşak çalışmalarında betonarme üst yapı köprü prefabrikleri yerleştiriliyor. Çalışmalara engel oluşturan Meltem yaya üst geçidi güvenli bir şekilde 4 parçaya ayırılarak kaldırıldı. Eski üst geçidin 100 metre kuzeyine trafik ışığı yerleştirilerek yayaların Akdeniz Üniversitesi'ne güvenli olarak geçişini sağlamak için tüp geçit yerleştirildi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:31 Kaynak: İHA
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