3. Etap Raylı Sistemde Yolculu Seferler Başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 3. Etap Raylı Sistem hattının dünya rekoru bir sürede yapımı tamamlanan Varsak-Otogar bölümünde yolculu deneme seferlerinin 17 Mart'tan sonra başlayacağını açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 3. Etap Raylı Sistem hattının dünya rekoru bir sürede yapımı tamamlanan Varsak-Otogar bölümünde yolculu deneme seferlerinin 17 Mart'tan sonra başlayacağını açıkladı. 2009 öncesinde olduğu gibi borç edebiyatına sarılan muhalefetin "Antalya'ya Antalya yeter" dediğine dikkat çeken Türel, "Biz çok farklı düşünüyoruz. Biz Antalya dünyaya yeter diyoruz. Bizim bambaşka bir vizyonumuz, ufkumuz var" dedi.



Konyaaltı Sanayi İş Adamları Derneği'nin (KONYSİAD) konuğu olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, hizmetlerini ve gelecek projelerini anlattı. Antalya'da güzel şeyler olsun gayreti gösterdiklerin belirten Türel, bu gayreti ilk günkü aşkla yeni bir döneme taşımak istediklerin söyledi. Antalya'nın siyasetin kısır çekişmelerine kurban edilemeyecek kadar güzel bir şehir olduğunun altını çizen Başkan Türel, "Antalya'yı düşünmek Antalya'da yaşamak değil, Antalya'yı yaşamak önemlidir. O yüzden hep Antalya'da siyaset yarışmasın, hizmetler yarışsın dedik. Adaylar yarışmasın projeler yarışsın dedik" diye konuştu.



"Yeter ki Antalya kazansın"



2004'te ilk görev geldiğinde Antalya girişlerinin mezbelelik halde olduğunu, ciddi trafik sorunu yaşandığını hatırlatan Türel, "Antalya tarihinde hiç katlı köprülü kavşak yapılmamıştı. Çağdaş raylı sistem yoktu. O kavşaklar trafiği tıkayacak suçlamaları söz konusu olmuştu. Hatta hızını alamayanlar göreve geldiğimizde o kavşakları dolduracağız demişlerdi. Ancak biz Antalya'nın kazanacağını düşündük, kararlılık ve cesaret göstererek bu projeleri Antalya'mıza kazandırmaktan hiç imtina etmedik. Her zaman 'Antalya'nın kazanması söz konusu ise ben kaybetmeye razıyım' dedim. 11 katlı kavşak, 11 kilometre raylı sistem yaptık. Bizim olmadığımız dönemde bir santim raylı sistem yapılmadı, bir tane kavşak eklenmedi" dedi.



3. Etap 17 Mart'ta yolcularla deneme seferlerine başlayacak



Bu dönem 28 katlı kavşak ve 44 kilometrelik bir raylı sistem ağını Antalya'ya kazandırdıklarını anlatan Türel, 3. Etap Raylı Sistem'in 4 ay gibi dünya rekoru bir zamanda tamamlanan Varsak-Otogar arasındaki 10 kilometrelik bölümünün 17 Mart'tan sonra yolcularla ile birlikte deneme sürüşü yapacağını açıkladı. Bir önceki dönemde Antalya'da bu hizmetler yapılsaydı belki de şu an metroyu bitiriyor olacağına dikkati çeken Başkan Menderes Türel, "Gelecek dönem için Konyaaltı Büyük Liman'dan başlayıp Kırcami'nin de içinden geçerek Lara Kundu'ya kadar giden bir metrodan bahsediyoruz. Antalya'mıza verdiğimiz her sözü tutmuş bir belediye başkanı olmanın özgüveni ve gururu ile halkımızın arasındayız. Bunu da başaracağız. Biz dersimize çalışmadan söz vermeyiz" diye konuştu.



Birlik beraberlik vurgusu



Başkan Menderes Türel, şöyle devam etti: "Biz olmadığımız takdirde bu hizmetler yapılamaz. 'Antalya'nın geleceğini seçiyoruz' diyor iken ben bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü bu işler birlikte olduğunuzda çözülebilen işleridir. Antalya'mıza bu projeleri kazandırıyor iken neler yaşadığımız yazmaya kalksak ansiklopedi olur. Bu yüzden bunlar için birlik beraberlik gerekir. Bir kere Antalyalıların desteği gerekir. Antalyalılar bizi desteklemeseydi 2014'te yeniden göreve getirmeseydi hala 28 tane katlı köprülü kavşak yapamamış, hala 44 kilometrelik raylı sistemi ulaşım ağına ekleyememiş bir şehirdik."



"Projeleri halkımıza sorduk"



Halkın desteğinin yanında projelerin içinde olmasının da gerekliliğine işaret eden Türel şunları aktardı:



"Sivil toplum örgütlerimiz, kanaat önderlerimiz, halkımızın katılımcı yönetim anlayışı ile işin içerisinde olması gerekir. Biz bu dönemde ikinci etap ve üçüncü etap raylı sistemi yapıyor iken bu yüzden referanduma gittik. Bizim dediğimiz dediktir. Biz biliriz demedik. Büyük projelerimizi Türkiye'de en çok referandum yapan, halka projelerini soran belediye başkanı olarak hep milletimiz ile paylaştık. İkinci etabı yüzde 98.42, üçüncü etabı yüzde 97.82 gibi bir oranda halkımızla mutabakatla yaptık."



"Güven duyulan istikrarlı bir belediyeyiz"



Güven ve istikranın belediyecilikte çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Türel, "Çünkü bu sistemler için mutlaka ve mutlaka yabancı kredi kuruluşları veya ulusal kredi kuruluşlarının desteğine ihtiyacınız var. Fizibıl, rantabıl bir projeniz, mali yönden istikrarlı bir belediye tablosunuz yoksa kimse yüzünüze bakmaz. Dünya Bankası kuruluşu olan IFC, kredi kuruluşu olarak, Hazine garantisi istemeden üçüncü etapta Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne kredi verdi. Bu Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne duyulan güven ve istikrarın eseri" dedi.



"Antalya dünyaya yeter"



Başkan Türel, 2009 öncesi muhalefetin borç edebiyatı yaptığını hatırlatarak, "Mazeret çok, para yok 5 sene de Antalya 15 sene geriye gitti. Kaybeden Antalya oldu. Şimdi de yine batık belediye, borç edebiyatı yapıyorlar. Peki ne yapacaksın diyenlere Antalya'ya Antalya yeter diyorlar ama biz çok farklı düşünüyoruz. Biz Antalya dünyaya yeter diyoruz. Bizim bambaşka bir vizyonumuz, ufkumuz var" diye konuştu.



Kruvaziyer limana karşı çıkmışlardı



Türel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkesin kendi projesi, kendi içinde değerlidir. Bu projeler bugünden yarına bitecek projeler değil. Bunların ÇED raporları var, kıyı yapı mühendisliği çalışmaları var. Birçok çalışması var. Ne mutlu ki biz kurvaziyer liman yapacağız dediğimizde bizimle ilgili mecliste soru önergesi veren Cumhuriyet Halk Partisi, bugün ben de kurvaziyer liman yapmaya talibim demeye başladı. Çok güzel. Geldikleri noktayı beğeniyorum."



"Suyu yine en ucuz yaptık"



2009'da suyu en ucuz kullanan şehir olarak bıraktıkları Antalya'yı 2014'te suyu en pahalı kullanan il olarak geri aldıklarını kaydeden Başkan Türel, "Mazeret kolaydı. Hükümet elektriği pahalandırıyor, elektrik maliyetleri yükseldikçe suya zam. Arkadaşlar yani mazeret belediyeciliğin çözümü olamaz. Bakın İzmir'de konaklama tesisleri, suyu şu anda 9 TL'ye kullanıyorlar. Antalya'daki konaklama tesisleri 3 TL'ye kullanıyor. Aradaki fark üçte biri. Üç misli pahalılar bizden yani. 2014'te de aldık en pahalıydı şimdi yine en ucuza getirdik" şeklinde konuştu.



20 milyarlık yatırım



Gelecek dönemde Antalya'ya 20 milyar liralık yatırım sözü verdiklerini belirten Başkan Türel, şöyle konuştu:



"Bu Antalya'ya 20 milyarlık bir yatırım girmesi, Antalya ekonomisine ekstra bir katma değer demek. Bu dönem de 12 milyar liralık yatırım yapmışım. Bu dönem için çok şanslıyız. İki tane Antalyalı bakanımız var. Biz olmayı başaramayınca bu projeler olmuyor"



Herkese eşit hizmet ediyoruz



Kimseyi ayırt etmeden, ötekileştirmeden herkese eşit hizmet ettiklerini vurgulayan Başkan Türel, "En az oy aldığım Konyaaltı'na en önemli projelerimi yaptım. Sahil Antalya Yaşam Parkı, Boğaçayı, Tünektepe Konyaaltı'nda. Ama en çok oy aldığım ilçe Kepez'e de raylı sistemi yapıyorum. Yani biz de çok oy aldık, çok hizmet edeyim, az oy aldım az hizmet edeyim anlayışı yok" şeklinde konuştu.



Kemer'in şehirle bütünleşmesi sağlanacak



Başkan Türel konuşmasının ardından KONYSİAD üyelerinden gelen soruları da yanıtladı. Kemer bölgesindeki turist potansiyelin şehirle bütünleştirilmesi önerisini değerlendiren Başkan Türel, Demre-Kaş arasındaki 3. Havaalanının bölgenin potansiyelini daha da arttıracağına vurgu yaptı. Bu bölgede ulaşımla ilgili iyileştirme çalışmalarının yapıldığını anlatan Başkan Türel, "Kemer-Antalya arasındaki toplu ulaşımı güçlendirmek suretiyle bu bölgenin şehirle bütünleşmesini sağlayacağız. Ben de bir Kemerli olarak söylüyorum. Kemer'e o tüneller yapılmadan önceki Kemer'in trafiğini bir gözümüzün önüne getirirsek nereden nereye geldiğimizi çok daha iyi anlarız. Deniz otobüsleri de Kemer'e büyük katkı sağladı. Seferleri daha da sıklaştıracağız" dedi.



Yaşlılara yönelik başarılı hizmetler yapıldı



Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Dr. Figen Sayın'ın ise kadın girişimciliğiyle ilgili sorusu üzerine Başkan Türel, Antalya'da kadınlara her zaman pozitif ayrımcılık yaptıklarını anlatarak, kadınları iş hayatına dahil edebilmek için kreşler ve yaşlı bakımında örnek projeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye'de tek olan ödüllü yatılı palyatif bakım merkezinin önemini anlatan Türel, "Alzheimer Merkezimiz de birçok ödüle layık görüldü. Tazelenme Üniversitesinde 60 yaş üstü 12 bin vatandaşımız aktif yaşlanma programıyla hayatlarını sürdürüyorlar. Üniversitemizle ortak yürüttüğümüz başarılı bir proje olarak takdir topluyor. Yaşlılar konusunda buna benzer çalışmaları çok başarıyla yürüttüğümüze inanıyorum" ifadelerini kullandı.



"Yeni yatırımlar işsizliğe çare olacak"



İşsizliğin önlenmesine yönelik neler yapacağı sorulan Başkan Türel, işsizliğin yatırımla çözülebileceğini belirtti. Yeni dönem için açıkladığı 359 projenin 70 bin kişiye iş imkanı sağlayacağını anlatan Başkan Türel, "Yatırım bizim işimiz. Bizden başkası da bizim gibi yatırım yapamaz. O yüzden işsizliğin çözümünde de tek çare bizde diyoruz" şekline konuştu.



Kırcami'de alt yapı sorunu olmayacak



Başkan Türel Kırcami'nin alt yapısı ile ilgili bir soruya da Dünya Bankasıyla Kırcami altyapısı için 50 milyon Euro kredi sözleşmesini imzaladıklarını belirterek, bölgede her hangi bir alt yapı sorunu olmayacağı cevabını verdi.



Kaplan'dan Türel'e plaket



Konyaaltı Sanayi İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Kaplan Başkan Türel'e konuşmasını ardından plaket takdim etti. - ANTALYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kestiği Ağaç, 3 Çocuk Babasının Sonu Oldu

Vatman, Rayların Üzerinde Su İçen Kedi İçin Tramvayı Durdurdu

Boğazı Savunan 360 Yıllık Kale Yeniden Hayat Buluyor!

İnekten Süt Emen Çocuğun Videosu, Sosyal Medyayı Salladı