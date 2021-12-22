3. Etap Sokak Sağlıklaştırma Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik tarafından; Sadık Ahmet Bulvarı (Bulvara cepheli parseller hariç), Çarşı Bulvarı ve 1800 Sokak arasında kalan alanın cephe sağlıklaştırması yapılması için işbirliği protokolü imzalanmasının ardından, Aralık ayı başında projenin yapım ihalesi gerçekleştirildi. Bu kapsamda çarşı esnafının heyecanla beklediği proje için geri sayım başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya da, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu ve teknik personeller ile birlikte Şehzadeler Belediyesi Başkanvekili Atilla Efendioğlu'nu ziyaret etti. Şehzadeler Belediyesi'nde gerçekleşen ziyaretin ardından Topkaya, Efendioğlu ve ilgililer sokak sağlıklaştırma çalışmalarının yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Saruhan Mahalle Muhtarı İbrahim Tellioğlu ve çarşı esnafı ile görüşen heyet, yapılacak çalışma hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Saruhan Mahalle Muhtarı İbrahim Tellioğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi işbirliğinde yapılacak çalışmanın çarşıya yakışacağını belirterek teşekkür etti.

Hayırlı Olsun Dileklerini İletti

Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "İlk etapta 100'e yakın dükkânı kapsayan ve çarşının çehresini değiştirecek bir projenin startını veriyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi işbirliğinde projemizi hayata geçiriyoruz. Çarşı esnafımızı mutlu eden, bölgeye hareket katacak projenin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.