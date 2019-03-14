Son Dakika Haberleri: 3. Etap'ta Yolculu Seferler 17 Mart'tan Sonra Başlıyor

3. Etap'ta Yolculu Seferler 17 Mart'tan Sonra Başlıyor

5 dakika önce

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, tramvaya binerek Antalyalılarla yolculuk etti.

3. Etap'ta Yolculu Seferler 17 Mart'tan Sonra Başlıyor, System.String[]
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, tramvaya binerek Antalyalılarla yolculuk etti. Türel'e vatandaşlar, 'Sen bir başkasın başkan, kendi eserine biniyorsun' diyerek sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Türel, 3. Etap Raylı Sistem Hattı'nın Varsak-Otogar bölümünün 17 Mart'tan sonra yolculu seferlere başlayacağını müjdeledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kent merkezinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Başkan Türel, Çallı tramvay durağından Antray'a bindi ve Çarşamba Pazarı'na yolculuk etti. Tramvayda halkla sohbet eden Başkan Türel, iyi yolculuklar diledi.

Müjde verdi

Vatandaşlar Başkan Türel'e yakın ilgi gösterdi. 'Sen bir başkasın başkan, kendi yaptığın eserine biniyorsun' diyen vatandaşa Türel, 'Bizim için büyük şereftir' diye yanıt verdi. Başkan Türel, ayrıca vatandaşlara 3. Etap Raylı Sistem Hattı'nın Varsak-Otogar bölümünün 17 Mart'tan sonra yolculu seferlere başlayacağını da müjdeledi.

Pazar esnafını ziyaret etti

Başkan Türel, daha sonra Çarşamba Pazarı esnafını ziyaret etti. Pazar esnafına hayırlı işler bol kazançlar dileklerini Başkan Türel, alışveriş yapan vatandaşla da selamlaşarak sohbet etti.

Hizmetlerini anlattı

Başkan Türel, esnaf ziyaretinin ardından Antalya Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, 5 yılda yapılan hizmetleri ve yeni dönemde gerçekleştireceği hizmetleri anlattı. Türel, Gaziler Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla da buluştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:54 Kaynak: İHA

Antalya, Menderes Türel, Güncel
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