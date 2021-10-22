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3 ev arkadaşı tarafından boğularak öldürülüp, iple dereye attılar - Son Dakika

3 ev arkadaşı tarafından boğularak öldürülüp, iple dereye attılar

22.10.2021 11:50

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşanan olayda, 3 ay önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan şahsın, araç anlaşmazlığı yaşadığı 3 ev arkadaşı tarafından boğularak öldürüldükten sonra Gemlik'te dereye atıldığı belirlendi. Şahıslar gözaltına alınırken, kayıp işçinin ise cansız bedenine ulaşılamadı.

Karamürsel'de 7 Ağustos'ta meydana gelen olay hakkında edinilen bilgiye göre Karamürsel'de tersanede çalışan Selçuk Duman'dan haber alamayan ailesi polise giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar sonrasında inceleme başlatan polis ekipleri, Duman'ın araba anlaşmazlığı yaşadığı ve aralarında ev arkadaşlarının da olduğu 6 kişiyi Zonguldak, Kırıkkale, Karamürsel ve Gebze'de düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Kan donduran olay! Ev arkadaşlarını boğdukları iple bağlayarak dereye attılar

İPLE BAĞLADIKLARI CESEDİ DEREYE ATTILAR

Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Duman'ın 3 arkadaşı ise ev arkadaşlarını anlaşmazlıkta çıkan tartışma neticesinde iple boğarak Gemlik'te dereye attıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. İtiraf sonrasında harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipler, Gemlik'te belirtilen dere yatağında dalgıçlar eşliğinde arama başlattı. Uzun süren aramalarda Duman'ın cesedine rastlanmazken aramaların devam ettiği öğrenildi.

Kan donduran olay! Ev arkadaşlarını boğdukları iple bağlayarak dereye attılar

CİNAYET ŞÜPHELİLERİNİN ARACINDA TARİHİ ESER ESER SİKKELER ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şahısların kullandıkları araçlarında yapılan aramalarda ise tarihi eser niteliğinde altın sikkeler ele geçirildi. Sikkeleri gizlemek isteyen şahısların, kahvaltılık malzemelerin içine sikkeleri sakladıkları belirlendi. Şahısların yapılan incelemelerinde ise tarihi eser kaçakçılığından suç kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şahıs, sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

3 ev arkadaşı tarafından boğularak öldürülüp, iple dereye attılar
3 ev arkadaşı tarafından boğularak öldürülüp, iple dereye attılar
3 ev arkadaşı tarafından boğularak öldürülüp, iple dereye attılar
3 ev arkadaşı tarafından boğularak öldürülüp, iple dereye attılar
3 ev arkadaşı tarafından boğularak öldürülüp, iple dereye attılar
3 ev arkadaşı tarafından boğularak öldürülüp, iple dereye attılar
3 ev arkadaşı tarafından boğularak öldürülüp, iple dereye attılar

Karamürsel, Kocaeli, Selçuk, Gebze, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 ev arkadaşı tarafından boğularak öldürülüp, iple dereye attılar - Son Dakika


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