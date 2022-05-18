3 ev değiştirdi Aydın polisinden kaçamadı - Son Dakika
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3 ev değiştirdi Aydın polisinden kaçamadı

18.05.2022 14:19
3 ev değiştirdi Aydın polisinden kaçamadı

Aydın'da motosiklet hırsızlığına karıştığı tespit edilen ve yakalanmamak için 3 ayrı ev değiştiren şüpheli, Aydın polisinden kaçamadı.

Aydın'da motosiklet hırsızlığına karıştığı tespit edilen ve yakalanmamak için 3 ayrı ev değiştiren şüpheli, Aydın polisinden kaçamadı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları aralıksız devam ederken, Efeler ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şüpheli teknik ve fiziki takibin ardından yakalandı. Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından polis ve jandarma bölgesinde çok sayıda motosiklet hırsızlığına karıştığı tespit edilen ve yakalanmamak için 1 ay içinde 3 ev değiştiren D.Ç., aylar süren titiz takip sonucu yapılan operasyonda yakalandı. Başarılı operasyonun ardından yakalanan D.Ç.'nin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi ile birlikte tehdit, hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak suçlarıyla 5 dosyadan toplamda 14 yıl 2 ay cezası olduğu tespit edildi. Aydın polisinden kaçamayan şüpheli gerekli işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa 3 ev değiştirdi Aydın polisinden kaçamadı - Son Dakika


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