Son Dakika Haberleri: 3 evden ziynet eşyası çalan 1'i kadın 2 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel 3 evden ziynet eşyası çalan 1'i kadın 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

3 evden ziynet eşyası çalan 1'i kadın 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

AKSARAY'da, kapı dilini düşürüp girdikleri 3 evden, ziynet eşyası çalan ve polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Mehmet Üçyıldız (32) ile arkadaşı Arzu Şahin (20), mahkemece tutuklandı.

3 evden ziynet eşyası çalan 1'i kadın 2 kişi tutuklandı, System.String[]

AKSARAY'da, kapı dilini düşürüp girdikleri 3 evden, ziynet eşyası çalan ve polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Mehmet Üçyıldız (32) ile arkadaşı Arzu Şahin (20), mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 20 Ekim'de Ereğlikapı Mahallesi'ndeki 3 evde bulunan ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden hırsızlığı 2 kişinin yaptığı ve evlere kapı dillerini düşürerek girdikleri tespit edildi. Şüphelilerin Mehmet Üçyıldız ile arkadaşı Arzu Şahin olduğunun tespit edilmesi üzerine belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:48 Kaynak: DHA
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