Son Dakika Haberleri: 3 Farklı Geri Dönüşüm Projesi | Yoğurt Kovasından Sepet Yapımı #atmadanöncedüşün

3 Farklı Geri Dönüşüm Projesi | Yoğurt Kovasından Sepet Yapımı #atmadanöncedüşün

1 saat önce

Artık kullanılamayacak hale gelen ürünleri çöpe atmadan önce bir kez daha düşünüyoruz.

Artık kullanılamayacak hale gelen ürünleri çöpe atmadan önce bir kez daha düşünüyoruz. Bu videoda eski gömlekten bir aksesuar yaptım, eski kot pantolonu bir önlüğe dönüştürdüm ve yoğurt koavasından çok şık bir sepet yaptım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:05 Kaynak: Youtube

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